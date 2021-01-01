يسبب السرطان..تحذير من تصرف يفعله المصريون في الأرز والخبز..

الأرز والخبز.. من الأكلات الأساسية والشعبية لدى جميع الناس، وتتناولها الأسرة تقريبا بشكل يومي، ولكن هناك تصرف أو عادة يفعلها عدد كبير من الناس ربما لا يتخيلون أنها خطيرة، ويمكن أن تسبب التسمم وهو ما نرصده في السطور التالية.
الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية شرح عبر «هن»، أن هناك الكثير من الناس عندما يتبقى من الوجبات الغذائية الأرز أو الخبز يعملون على إعادة تسخينها مرة أخرى وهو من التصرفات الخاطئة.
تسخين الأرز
يعمل الكثير من الناس على طهي كميات كبيرة من الأرز وعندما يتبقى منها يتم وضعها في الثلاجة ثم إخراجها مرة أخرى من أجل التسخين وتناولها وأحيانا يعملون على تسخنها أكثر من مرة، لذا حذر أستاذ علوم الأغذية من هذه العادة موضحا أنها تؤدي إلى تكوين بكتيريا «باسيلس سيرس»، التي بدورها تتسبب في إصابة الشخص بالتسمم على المدى البعيد بعد تراكمها بالجسم نتيجة التسخين المستمر.
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