يسبب السرطان..تحذير من تصرف يفعله المصريون في الأرز والخبز..



الأرز الأرز

الأرز والخبز.. من الأكلات الأساسية والشعبية لدى جميع الناس، وتتناولها الأسرة تقريبا بشكل يومي، ولكن هناك تصرف أو عادة يفعلها عدد كبير من الناس ربما لا يتخيلون أنها خطيرة، ويمكن أن تسبب التسمم وهو ما نرصده في السطور التالية.



الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية شرح عبر «هن»، أن هناك الكثير من الناس عندما يتبقى من الوجبات الغذائية الأرز أو الخبز يعملون على إعادة تسخينها مرة أخرى وهو من التصرفات الخاطئة.



تسخين الأرز

يعمل الكثير من الناس على طهي كميات كبيرة من الأرز وعندما يتبقى منها يتم وضعها في الثلاجة ثم إخراجها مرة أخرى من أجل التسخين وتناولها وأحيانا يعملون على تسخنها أكثر من مرة، لذا حذر أستاذ علوم الأغذية من هذه العادة موضحا أنها تؤدي إلى تكوين بكتيريا «باسيلس سيرس»، التي بدورها تتسبب في إصابة الشخص بالتسمم على المدى البعيد بعد تراكمها بالجسم نتيجة التسخين المستمر.

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ونصح «الحوفي»، أنه يمكن تجنب مخاطر بكتيريا «باسيلس سيرس»، فيمكن تسخين الأرز مرة واحدة فقط، ولا يجوز تكرار ذلك، ويكون ذلك من خلال وضع كميات قليلة حسب الرغبة ثم التسخين.تسخين الخبزالخبز من أكثر الأطعمة التي يعمل الشخص على تكرار تسخينه ولمدة طويلة سواء في الفرن أو البوتاجاز، مما يؤدي إلى تعرضه للحرق، فيما أستاذ علوم الأغذية إلى أن هذه الحروق تعمل على تكوين مادة الأكريلاميد، وهي عبارة عن مركب كيميائي يتم استخدامه في بعض الصناعات الأخرى على سبيل المثال الأطباق البلاستيك، وتظهر في أكلات تحتوي على السكريات أو النشويات أو البروتينات بعد تعرضها لدرجة حرارة مرتفعة، من خلال تعرضها للنار أو الزيت عندما يصل لون التحمير للبني حتى الأسود التي يعد من أخطر الأنواع.وحذر الحوفي من هذه العادة، موضحا أن من الممكن أن تسبب هذه المادة أضرارًا خطيرة تصل إلى التسمم وربما تصيب من يتناولها بالسرطان.