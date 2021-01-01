هندية تتنكر فى هيئة رجل لمدة 36 عاما لتربية طفلها..بسبب المجتمع الذكورى..

بعد أن فقدت زوجها بسبب نوبة قلبية، أمضت امرأة هندية 36 عامًا تتظاهر بأنها رجل حتى تتمكن من تربية ابنتها بمفردها في مجتمع أبوى، حيث لم تتزوج السيدة الهندية "بيتشمل" إلا لمدة 15 يومًا عندما توفي زوجها بنوبة قلبية شديدة، وكانت تبلغ من العمر 20 عامًا في ذلك الوقت وكانت حاملًا بابنتها، وبعد الولادة بفترة وجيزة، بدأت فى العمل في وظائف مختلفة لتغطية نفقاتها، لكن تربية طفل كأم عزباء في قرية "كاتوناياكانباتى"، وهى مجتمع ذكورى أبوى.
عملت الشابة فى وظائف فى مواقع البناء والفنادق ومحلات الشاى، لكنها واجهت المضايقات والاستهزاءات الجنسية كل يوم، لذلك قررت يومًا ما أنها بحاجة إلى إجراء تغيير كبير، بحسب ما نشر موقع oddity central.
وذات يوم، ذهبت بيتشمل إلى أحد المعابد، وقصّت شعرها واستبدلت الساري بقميص ولونج، وغيرت اسمها إلى "موثو"، ولكن لكى تحدث هويتها الجديدة فرقا فعليا، كان عليها هى وابنتها البدء من جديد في مكان ما.
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