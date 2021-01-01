يوصي موقع إيطالي بزيارة 10 أماكن سياحية في مصر: أروع بلدان العالم

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تحت عنوان «مصر الساحرة.. 10 أماكن لا يجب أن تفوتك»، نشر موقع ALMA TV TRAVEL الإيطالي تقريراً إخبارياً مصوراً وصف خلاله مصر بأروع بلدان العالم بما تمتلكه من مواقع أثرية فريدة ومتنوعة تعود لمختلف العصور التاريخية بداية من العصور المصرية القديمة مرورًا باليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية والعصر الحديث والمعاصر، ومناظر طبيعة خلابة وصحراء وواحات طبيعية رائعة وشواطئ مشمسة ومياة صافية، دافئة، ثرية بالشعاب المرجانية، مسلطاً الضوء على عشرة أماكن أوصى السائحين بزيارتها خلال رحلتهم في مصر.



أهرامات الجيزة في العاصمة

وأوضح التقرير أن من أهم الأماكن التي يجب علي السائحين زيارتها في مصر هي أهرامات الجيزة حيث توجد الأهرامات الثلاثة العظيمة وتمثال أبو الهول في العاصمة التي تتميز بمبانيها الأثرية والتاريخية والتراثية التي تعكس ثقافة وعراقة الحضارة المصرية على مر العصور، حيث يوجد بها المتحف المصري بالتحرير بكنوزه الأثرية الفريدة من العصور المصرية القديمة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي ومنطقة خان الخليلي حيث سوق المدينة القديم النابض بالحياة.



أثار الأقصر وأسوان

وأشار التقرير أيضا إلى مدينة الأقصر، لافتا إلى معابد الأقصر والكرنك بأعمدتها الجميلة وصروحها الشاهقة المزخرفة وتماثيلها الضخمة، هذا بالإضافة إلى وادي الملوك حيث المقابر الملكية الرائعة، والمزينة بالكامل برموز الكتابة الهيروغليفية، منها مقبرتي الملك ستي الأول وتوت عنخ آمون.

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ولفت إلى مدينة أسوان حيث الهدوء والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والجزر النيلية والتي من بينها جزيرة الفنتين، وأوضح التقرير أن من بين الأماكن التي يجب زيارتها في مصر معبدي أبو سمبل حيث يوجد المعبد الكبير المخصص للملك رمسيس الثاني، والمعبد الثاني المخصص للإلهة حتحور ونفرتاري زوجة الملك رمسيس الثاني.منتجعات البحر الأحمركما تحدث التقرير عن البحر الأحمر، لافتا إلى أنه يمكن للسائحين خلال زيارتهم لمصر الاستمتاع بقضاء بضعة أيام بمنتجعاتها المطلة على البحر الأحمر والاسترخاء بأحد المنتجعات الرائعة بمدينة شرم الشيخ أو مدينة مرسى علم، أو القيام برحلات الغوص بمدينة الغردقة أو مدينة دهب للاستمتاع بمشاهدة واحدة من أجمل الشعاب المرجانية الملونة في العالم.ونوه أيضا إلى شبه جزيرة سيناء حيث الاستمتاع بزيارة جبل سيناء والقرى البدوية والقيام برحلات السفاري وركوب الجمال.وكشف التقرير أن من بين الأماكن التي يجب زيارتها في مصر مدينة الإسكندرية حيث قلعة قايتباي ومكتبة الاسكندرية كما يوجد العديد من القطع الأثرية المصرية واليونانية والرومانية الغارقة تحت مياه البحر المتوسط عند الميناء الشرقي بالإسكندرية. كما أوصى بزيارة واحة سيوة في فصلي الربيع أو الخريف، وزيارة الصحراء البيضاء والصحراء السوداء حيث الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الصحراوية الفريدة من نوعها في العالم.