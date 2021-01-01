كل ما تريد معرفته عن التهاب الكبد

التهاب الكبد أ هو عدوى في الكبد مُعدية للغاية وناجمة عن فيروس التهاب الكبد أ، يعتبر الفيروس نوعًا من أنواع متعددة من فيروسات التهاب الكبد التي تسبب الالتهاب وتؤثر على قدرة كبدك على أداء وظائفه.
تكون على الأرجح معرضًا للإصابة بالتهاب الكبد أ من الطعام أو الماء الملوث، أو من الاحتكاك المباشر مع شخص مصاب أو جسم ملوث، لا تحتاج الحالات البسيطة من التهاب الكبد أ إلى علاج، ويتعافى معظم الأشخاص المصابين بالعدوى تمامًا دون أن يتعرض الكبد إلى تلف دائم.
وتعد ممارسة عادات النظافة الصحية الجيدة، ومنها غسل اليدين دائمًا، هي إحدى أفضل الطرق للحماية من التهاب الكبد أ، وتتوفر تطعيمات للأشخاص الأكثر عرضة للخطر.
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