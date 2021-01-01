كل ما تريد معرفته عن التهاب الكبد



التهاب الكبد التهاب الكبد



التهاب الكبد أ هو عدوى في الكبد مُعدية للغاية وناجمة عن فيروس التهاب الكبد أ، يعتبر الفيروس نوعًا من أنواع متعددة من فيروسات التهاب الكبد التي تسبب الالتهاب وتؤثر على قدرة كبدك على أداء وظائفه.



تكون على الأرجح معرضًا للإصابة بالتهاب الكبد أ من الطعام أو الماء الملوث، أو من الاحتكاك المباشر مع شخص مصاب أو جسم ملوث، لا تحتاج الحالات البسيطة من التهاب الكبد أ إلى علاج، ويتعافى معظم الأشخاص المصابين بالعدوى تمامًا دون أن يتعرض الكبد إلى تلف دائم.



وتعد ممارسة عادات النظافة الصحية الجيدة، ومنها غسل اليدين دائمًا، هي إحدى أفضل الطرق للحماية من التهاب الكبد أ، وتتوفر تطعيمات للأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

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أعراض التهاب الكبدعادة ما لا تظهر علامات وأعراض التهاب الكبد A إلا بعد أن تكون حملت الفيروس لبضعة أسابيع، ولكن لا يعاني كافة المصابين بالتهاب الكبد A تلك العلامات والأعراض، إذا عانيتها، فقد تتضمن علامات وأعراض التهاب الكبد A الآتي:الإرهاققيئًا وغثيانًا مفاجئينألمًا أو شعورًا بعدم الراحة في البطن، خاصة في الجانب الأيمن العلوي تحت ضلوعك السفلية (بجوار كبدك)تبرزات طينية اللونفقدان الشهيةحمى منخفضة الدرجةالبول الداكنألم في المفصلاصفرار البشرة وبياض العينين (اليرقان)حكة شديدةيمكن أن تكون تلك الأعراض طفيفة نسبيًا وتختفي في غضون أسابيع، ومع ذلك، تؤدي الإصابة بعدوى التهاب الكبد A في بعض الأحيان إلى مرض شديد يستمر لأشهر عديدة.