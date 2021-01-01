الأرصاد تتوقع انخفاض الحرارة ابتداءً من السبت.. فيديو

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الأرصاد تتوقع انخفاض الحرارة


قالت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحراة خلال النهار مرتفعة خاصة مع سطوح الشمس، ومع دخول الليل تنخفض درجات الحرارة ، وهذا أمر طبيعي خلال هذا الوقت من العام.

وتابعت "شاكر"، على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن البلاد ستشهد انخفاض في درجة الحرارة من 4 لـ5 درجات ابتداءً من يوم السبت والأحد، مشيرة إلى أن الحديث على أن موسم الشتاء مقبل مرة أخرى مثلما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي أمر غير صحيح على الإطلاق.

وتابعت أن هناك فرص لتساقط الأمطار بالتزامن مع انخفاض درجة الحرارة، لكنها ستكون غير مؤثرة وبسيطة، مشيرة إلى أن شتاء هذا العام شهد انخفاض كبير في درجات الحرارة، وهذا الأمر غير معتاد عليه في مصر، وناتج من التغيرات المناخية التي تؤثر على العالم أجمع.

المصدر: elbalad

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