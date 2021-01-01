ليفربول تواجه ليفربول بسبب محمد صلاح وساديو ماني



محمد صلاح وساديو ماني محمد صلاح وساديو ماني



يشهد نادي ليفربول، أزمة كبيرة بسبب نجمي الفريق محمد صلاح وساديو ماني لاقتراب انتهاء عقدهما.



وسيكون ليفربول في أزمة كبيرة بسبب صعوبة التجديد للنجمين محمد صلاح وماني، لأن الريدز إذا قام بتجديد عقد أي منهما سيكون براتب أسبوعي كبير لن يقل عن 400 ألف جنيه إسترليني، وهو ما سيكون مطالب به الريدز لدفعه للنجم الآخر، وقد يثير فتنة رواتب داخل الفريق، لذا أصبح الريدز مهدد برحيل صلاح وماني.



عروض ماني

وأكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، تقدم باريس سان جيرمان على بايرن ميونخ، في سباق التعاقد مع أحد نجوم ليفربول.

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ويدخل المهاجم السنغالي ساديو ماني، في العام الأخير من عقده مع ليفربول، وتم الكشف في وقت سابق من هذا الشهر عن رغبة بايرن في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما هذا الصيف، بعد أن أجرى وكيله محادثات مع المدير الرياضي للنادي الألماني، حسن صالح حميديتش، بشأن الانتقال الصيفي المحتمل.لكن وفقا لما ذكرته صحيفة "بيلد"، فإن باريس سان جيرمان هو الان الأوفر حظا لضم ماني، بعد أن عرض عليه عقدا ضخما.وذكرت "بيلد" أيضا أن عرض بي إس جي واهتمامه القوي بالتوقيع مع ماني، يعتبر السبب وراء توقف اللاعب السنغالي عن توقيع عقد جديد مع ليفربول، ينص على تقاضيه 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.دخل محمد صلاحواحتل محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري المركز الـ 33 بين أعلى الرياضيين أجرا هذا العام، بعد أن حقق 45 مليون دولار، طبقا لقائمة فوربس الاقتصادية.ويظل محمد صلاح هو الرياضي المصري الوحيد الذي احتل مركزا في قائمة فوربس السنوية.وجاء ذلك الترتيب من يوم 1 مايو 2021 إلى 1 مايو 2022، وتم معرفة رصيد اللاعبين عن طريق وكلاء وممثلين عنهم، ويعتبرون من المقربين للغاية.وحقق محمد صلاح مبلغ 18 مليون يورو بسبب الحملات الإعلانية والدعاية، وعقود الرعاية والأعمال التجارية الأخرى، بينما تحصل على مبلغ 27 مليون دولار بموجب عقده مع ليفربول الذي يمتد إلى يونيو 2023، بما في ذلك الرواتب والجوائز المالية والمكافآت.ويحتل صلاح المركز الرابع في فئة كرة القدم فقط، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، صاحب المركز الأول بمبلغ 130 مليون يورو، والبرتغالي كريستيانو رونالدو بمبلغ 115 مليون يورو، والبرازيلي نيمار بمبلغ 95 مليون يورو.