تكشف تسريبات أحدث المعلومات عن وحش آبل القادم iPhone 14 Pro



iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro

كشفت التسريبات الجديدة، أن شركة آبل Apple، تعمل على إنتاج هاتف آيفون القادم iPhone 14 بمميزات فائقة وتصميم مميز ورائع، حيث من المحتمل أن يحصل طرز Pro على نتوءات ضخمة للكاميرا ويرجع ذلك بسبب جودتها العالية مقارنة بالإصدارات السابقة.



شارك المسرب التقني DuanRui، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات العالمي “تويتر”، صورة لحافظات توضح قياسات طرازات سلسلة آيفون القادمة من آبل iPhone 14، ومن المقرر أن يأتي هاتف iPhone 14 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة ، وهاتف iPhone 14 Pro بشاشة قياس 6.7 بوصة ، وبينما سيصل الإصدار الرائد iPhone 14 Pro بشاشة قياس 6.1 بوصة، و iPhone 14 بشاشة بقياس6.1 بوصة، وفقا لما ذكره موقع phonearena التقني.



تسريبات تكشف أحدث المعلومات عن وحش آبل القادم iPhone 14 Pro

وتظهر صور الحافظات الخاصة بسلسلة آيفون 14 المنتظرة، أن القطع المخصص لإعدادات الكاميرا بطرازات Pro و Pro Max، كبير جدا ويتفق ذلك مع الشائعات السابقة التي تشير جميعها إلى أن هاتفي آيفون 14 برو و 14 برو ماكس، ستتميز با‘دادات كاميرا قوية على عكس الإصدارات الأخرى بنفس السلسلة.

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وستكون نتوء الكاميرا بارزة بشكل أكبر من طرازات الشركة السابقة، حيث ستزود آبل هاتف iPhone 14 Pro، بمستشعر رئيسي جديد بدقة 48 ميجابكسل، والذي يقال إنه أكبر بنسبة 57 % من الكاميرا التي تبلغ دقتها 12 ميجابكسل التي يتم استبدالها بها.ولم تذكر الشائعات أي تفاصيل عن الكاميرات فائقة الوسع والكاميرات telephoto، باستثناء أنه من غير المرجح أن تحصل الهواتف الجديدة على مستشعر periscope للحصول على معدل تكبير بشكل أكثر.و على الرغم من أن أكبر حجم للكاميرا ستكون على الغالب حصرية لـهاتفي iPhone 14 Pro و Pro Max ، أفادت التسريبات أيضا أن هاتف آيفون iPhone 14 سيستحوذ أيضا على مكان كاميرا أكبر من iPhone 13.وبالنسبة لكاميرا السيلفي الأمامية لسلسلة هواتف iPhone 14 ربما ستأتي مع كاميرا سيلفي بجودة أفضل مع فتحة عدسة أكبر لكي تسمح بدخول المزيد من الضوء بالإضافة إلى التركيز التلقائي، وتعد التغييرات الجديدة التي أضافتها آبل ستجعل من هاتف iPhone 14 أفضل هاتف مزود بكاميرا لعام 2022.