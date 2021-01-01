تكشف تسريبات أحدث المعلومات عن وحش آبل القادم iPhone 14 Pro

كشفت التسريبات الجديدة، أن شركة آبل Apple، تعمل على إنتاج هاتف آيفون القادم iPhone 14 بمميزات فائقة وتصميم مميز ورائع، حيث من المحتمل أن يحصل طرز Pro على نتوءات ضخمة للكاميرا ويرجع ذلك بسبب جودتها العالية مقارنة بالإصدارات السابقة.
شارك المسرب التقني DuanRui، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات العالمي “تويتر”، صورة لحافظات توضح قياسات طرازات سلسلة آيفون القادمة من آبل iPhone 14، ومن المقرر أن يأتي هاتف iPhone 14 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة ، وهاتف iPhone 14 Pro بشاشة قياس 6.7 بوصة ، وبينما سيصل الإصدار الرائد iPhone 14 Pro بشاشة قياس 6.1 بوصة، و iPhone 14 بشاشة بقياس6.1 بوصة، وفقا لما ذكره موقع phonearena التقني.
تسريبات تكشف أحدث المعلومات عن وحش آبل القادم iPhone 14 Pro
وتظهر صور الحافظات الخاصة بسلسلة آيفون 14 المنتظرة، أن القطع المخصص لإعدادات الكاميرا بطرازات Pro و Pro Max، كبير جدا ويتفق ذلك مع الشائعات السابقة التي تشير جميعها إلى أن هاتفي آيفون 14 برو و 14 برو ماكس، ستتميز با‘دادات كاميرا قوية على عكس الإصدارات الأخرى بنفس السلسلة.
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