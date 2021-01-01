هواوي تطلق رسميا النسخة العالمية من هاتف Mate Xs 2..بـ 38 ألف جنيه..



Mate Xs 2 Mate Xs 2

أطلقت شركة هواوي Huawei الصينية، أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي Mate Xs 2، إلى الأسواق العالمية، حيث أعلنت عنه من خلال حدثا كبيرا أقامته أمس بالإضافة إلى الإعلان عن العديد من المنتجات الجديدة من الساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية.



سعر هواوي Mate Xs 2

وحسبما ذكر موقع "gsmarena" التقني، من المقرر أن يصل هاتف Mate Xs 2 القابل للطي من هواوي، إلى الأسواق الأوروبية في شهر يونيو المقبل، في ثلاثة ألوان هي: الأبيض والأسود والبنفسجي، مقابل سعر يعادل 1999 يورو (أي ما يعادل 38 ألف جنيه مصري).



مواصفات هاتف هواوي القابل للطي Mate Xs 2

يحزم أحدث إصدار قابل للطي من هواوي، شاشة مرنة من نوع OLED، يبلغ قياسها 7.8 بوصة، وتأتي بدقة 2480 × 2200 بكسل، وتدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز، عند طيها، يتقلص الجهاز إلى هاتف قياسي بشاشة بقياس 6.5 بوصة سهلة الاستخدام بيد واحدة.

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ويتم تشغيل هاتف هواوي القابل للطي Mate Xs 2، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 888 4G والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام واحدة بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية كبيرة بسعة 512 جيجابايت.ويمتاز هاتف هواوي القابل للطي Mate Xs 2، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، مدمجة بأحد إطارات الجهاز، ومتصلة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، ووحدة تقريب بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري يصل إلى 3 × مرات، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 10 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.ويعمل هاتف هواوي القابل للطي Mate Xs 2، بواجهة المستخدم EMUI 12، بينما تبلغ سعة البطارية 4600 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات، ويعمل بنظام التشغيل الصيني من هواوي HarmonyOS 2 ولا يدعم خدمات جوجل.