هواوي تطلق رسميا النسخة العالمية من هاتف Mate Xs 2..بـ 38 ألف جنيه..

أطلقت شركة هواوي Huawei الصينية، أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي Mate Xs 2، إلى الأسواق العالمية، حيث أعلنت عنه من خلال حدثا كبيرا أقامته أمس بالإضافة إلى الإعلان عن العديد من المنتجات الجديدة من الساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية.
سعر هواوي Mate Xs 2
وحسبما ذكر موقع "gsmarena" التقني، من المقرر أن يصل هاتف Mate Xs 2 القابل للطي من هواوي، إلى الأسواق الأوروبية في شهر يونيو المقبل، في ثلاثة ألوان هي: الأبيض والأسود والبنفسجي، مقابل سعر يعادل 1999 يورو (أي ما يعادل 38 ألف جنيه مصري).
مواصفات هاتف هواوي القابل للطي Mate Xs 2
يحزم أحدث إصدار قابل للطي من هواوي، شاشة مرنة من نوع OLED، يبلغ قياسها 7.8 بوصة، وتأتي بدقة 2480 × 2200 بكسل، وتدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز، عند طيها، يتقلص الجهاز إلى هاتف قياسي بشاشة بقياس 6.5 بوصة سهلة الاستخدام بيد واحدة.
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