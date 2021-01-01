تفقد نتفليكس المزيد من المشتركين القدامى

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يلغي المزيد من مشتركي منصة نتفليكس القدامى اشتراكاتهم، وفقًا لتقرير صادر عن The Information. وكشفت بيانات الاستطلاع أن المشتركين الذين ظلوا مع الخدمة لأكثر من ثلاث سنوات يمثلون 13% من الإلغاءات في الربع الأول من عام 2022.



وحصل التقرير على البيانات من Antenna، وهي شركة تحليلات تجمع البيانات من 5 ملايين أمريكي يشاركون اشتراكات البث دون الكشف عن هويتهم.



وأظهرت البيانات أن إجمالي الإلغاءات بلغ 3.6 مليون شخص في الربع الأخير، بزيادة عن 2.5 مليون إلغاء في الأرباع الخمسة الماضية.

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وتشير البيانات إلى أن المستخدمين الجدد يمثلون حصة صغيرة من عمليات إلغاء الاشتراك. وهذا مؤشر آخر على أن نتفليكس تكافح للاحتفاظ بالمستخدمين لفترات أطول من الوقت.وفي الربع الثاني من عام 2021، شكل الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع والذين اشتركوا في المنصة لمدة أقل من عام 70% من الإلغاءات. بينما شكل المشتركون القدامى 6%. ووفقًا للبيانات، فإن 60% من الإلغاءات تم إجراؤها بواسطة المشتركين الجدد في الربع الماضي.وتراجع اهتمام المشتركين بسبب اختيارات المنصة للعروض والأفلام، التي يمكن العثور على بعضها ضمن خدمات الاشتراك الأخرى مثل Hulu و Peacock.وبالإضافة إلى ذلك بعد كل الزيادات في الأسعار على مر السنين، فقد أصبح سعر اشتراك نتفليكس مكلفًا، وبعيدًا عند مقارنته بخطط اشتراك أرخص مدعومة بالإعلانات من خدمات أخرى مثل Hulu، التي تكلف 6.99 دولارات شهريًا.وأبلغت شركة البث العملاقة في الربع الأول من عام 2022 عن خسارة 200 ألف مشترك، وهي المرة الأولى التي تفقد فيها مشتركيها منذ أكثر من 10 سنوات.علاوة على ذلك تتوقع نتفليكس خسارة مليوني مشترك آخرين في الربع الثاني من عام 2022. ويبلغ عدد المشتركين حاليًا 74.58 مليون مشترك في الولايات المتحدة وكندا.ارتفاع عمليات إلغاء نتفليكس بين المشتركين القدامىهناك عدد من العوامل التي تساهم في تذبذب عدد المشتركين في نتفليكس. وعلقت الخدمة في شهر مارس خدماتها في روسيا بسبب حربها على أوكرانيا. وأدى ذلك إلى خسارتها لنحو مليون مشترك في البلاد.كما رفعت لاحقًا السعر عبر جميع مستويات اشتراكها. ونتيجة لذلك وصلت خطتها الأساسية إلى 9.99 دولارات في الشهر (من 8.99 دولارات).بينما ارتفعت خطتها القياسية إلى 15.49 دولار في الشهر (من 13.99 دولار). في حين ارتفعت خطتها المميزة إلى 19.99 دولار في الشهر (من 17.99 دولار).ومن المحتمل أن نرى عددًا من التغييرات من نتفليكس خلال العام المقبل أو نحو ذلك. وقيل إن المنصة أبلغت الموظفين بأنها تخطط لإطلاق خطة أرخص مدعومة بالإعلانات في وقت ما من هذا العام.ولم يخجل المدير التنفيذي المشارك للشركة، ريد هاستينغز، من اتخاذ إجراءات صارمة بشأن مشاركة كلمات المرور أيضًا.وتختبر الخدمة حاليًا ميزة تتيح للمشتركين إضافة حسابات فرعية لأي شخص يستخدم الخدمة خارج منازلهم بسعر أقل.كما تطور أيضًا البث المباشر للعروض الكوميدية الخاصة والمحتويات الأخرى غير المسجلة. وتحاول مواكبة المنافسين أمثال ديزني بلس، التي أضافت 8 ملايين مشترك جديد في الربع الأخير ولديها ميزة البث المباشر وتطور اشتراك مدعوم بالإعلانات.