تعلن سوني عن سماعة Sony LinkBuds S اللاسلكية بسعر 200 دولار

أطلقت شركة سوني سماعة Sony LinkBuds S اللاسلكية التي تأتي بأخف وأصغر تصميم في السماعات اللاسلكية المميزة بإلغاء الضوضاء النشطة.
تنطلق سماعة LinkBuds S بوزن 4.8 جرام لكل جهة من السماعة اللاسكية، كما تقدم سوني السماعة بألوان الأسود والأبيض، بينما يتوفر اللون البيج حصرياً في Best Buy.
كما تأتي سماعة LinkBuds S بنمط تكيفي لضبط الصوتيات وفقاً لمحيط المستخدم، أيضاً تدعم تنسيق سوني عالي الجودة LDAC في الصوتيات، والذي يدعم المستخدم بصوتيات أكثر واقعية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!