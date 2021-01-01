تعلن سوني عن سماعة Sony LinkBuds S اللاسلكية بسعر 200 دولار

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صورة الخبر: Sony LinkBuds S
Sony LinkBuds S

أطلقت شركة سوني سماعة Sony LinkBuds S اللاسلكية التي تأتي بأخف وأصغر تصميم في السماعات اللاسلكية المميزة بإلغاء الضوضاء النشطة.

تنطلق سماعة LinkBuds S بوزن 4.8 جرام لكل جهة من السماعة اللاسكية، كما تقدم سوني السماعة بألوان الأسود والأبيض، بينما يتوفر اللون البيج حصرياً في Best Buy.

كما تأتي سماعة LinkBuds S بنمط تكيفي لضبط الصوتيات وفقاً لمحيط المستخدم، أيضاً تدعم تنسيق سوني عالي الجودة LDAC في الصوتيات، والذي يدعم المستخدم بصوتيات أكثر واقعية.

أيضاً تأتي السماعة بعمر شحن يصل إلى 6 ساعات التشغيل مع ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، أو 20 ساعة من التشغيل مع الحافظة.

وتدعم سماعة LinkBuds S معايير IPX4 لمقاومة الماء والأتربة، وتنطلق السماعة اللاسلكية بسعر 200 دولار.

المصدر: بوابه المتميز

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