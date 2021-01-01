تستعد شاومي للإعلان عن سلسلة Redmi Note 11T في 24 من مايو

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صورة الخبر: Redmi Note 11T
Redmi Note 11T

حددت شركة شاومي يوم 24 من مايو الجاري لكشف النقاب عن سلسلة Redmi Note 11T على أن يعقد الحدث في الصين.

تستعد شركة شاومي لعقد حدث لاحقاً هذا الشهر في الصين لإطلاق جيل جديد من هواتف Redmi، ولقد شاركت عدد من الإعلانات التشويقية التي كشفت عن تصميم الإصدارات القادمة وبعض المواصفات الأخرى.

ومن المقرر أن تتضمن الإصدارات المرتقبة كلاً من هواتف Redmi Note 11T، وRedmi Note 11T Pro، إلى جانب أعلى إصدار في السلسلة Redmi Note 11T Pro Plus، ولقد قدمت شاومي هاتف Redmi Note 11T 5G في السوق الهندي برقاقة معالج Dimensity 8100.

أيضاً أوضح إعلان تشويقي أخر تصميم هاتف Redmi Note 11T Pro Plus الذي يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

كما أشارت شاومي إلى أن الإصدارات المرتقبة من سلسلة Redmi Note 11T تأتي بشاشات LCD مسطحة مميزة بأعلى المعايير.

ومن المقرر أيضاً أن يضم هاتف Redmi Note 11T Pro معالج Dimensity 8100، لذا نترقب إنطلاق الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

المصدر: بوابه المتميز

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