تستعد شاومي للإعلان عن سلسلة Redmi Note 11T في 24 من مايو

حددت شركة شاومي يوم 24 من مايو الجاري لكشف النقاب عن سلسلة Redmi Note 11T على أن يعقد الحدث في الصين.
تستعد شركة شاومي لعقد حدث لاحقاً هذا الشهر في الصين لإطلاق جيل جديد من هواتف Redmi، ولقد شاركت عدد من الإعلانات التشويقية التي كشفت عن تصميم الإصدارات القادمة وبعض المواصفات الأخرى.
ومن المقرر أن تتضمن الإصدارات المرتقبة كلاً من هواتف Redmi Note 11T، وRedmi Note 11T Pro، إلى جانب أعلى إصدار في السلسلة Redmi Note 11T Pro Plus، ولقد قدمت شاومي هاتف Redmi Note 11T 5G في السوق الهندي برقاقة معالج Dimensity 8100.
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