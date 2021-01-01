توفر آبل ميزة تجعل مكالمات الفيديو والصوت أفضل



آبل آبل

تمتلك شركة آبل تطبيقها لمكالمات الفيديو، فيس تايم، الذي يحتوي على ميزة مخفية تجعل مكالماتك الصوتية والمرئية تبدو أفضل مع قدر أقل من الضوضاء.



وطرحت شركة آبل العديد من الميزات الجديدة مع نظام التشغيل iOS 15 مؤخرًا وهذه واحدة منها. وتعمل هذه الميزة عبر معظم أجهزة آيفون وآيباد وماك طالما أنك تستخدم iOS 15 أو macOS Monterey.



وتتوفر عبر iPhone SE 2020 و iPhone SE 3 و iPhone XR و iPhone Xs وجميع الإصدارات الأحدث، بما في ذلك سلسلة iPhone 12 وسلسلة iPhone 13.

قد يعجبك أيضا...

وتختبئ هذه الميزة، التي يطلق عليها اسم عزل الصوت، في مركز التحكم، ولديها القدرة على التحسين الفوري لجودة الميكروفون أثناء المكالمات.وعندما تريد سماع صوتك بوضوح في مكالمة فيس تايم مع تصفية الأصوات الأخرى، يمكنك تشغيل وضع عزل الصوت. ويعطي وضع عزل الصوت الأولوية لصوتك في مكالمة فيس تايم ويمنع الضوضاء المحيطة.وتسمح الميزة للميكروفون بالتركيز على صوتك من خلال التعلم الآلي وتمنع الضوضاء المحيطة. ولكن من الصعب العثور عليها.ولا يمكنك الوصول إليها إلا عندما تكون في مكالمة. ويمكنك التمرير لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى (أو النقر فوق الزر في الزاوية العلوية اليمنى من جهاز ماك) للوصول إلى مركز التحكم، ومن ثم انقر فوق الزر “وضع الميكروفون”.ويتم تعيين هذا الخيار بشكل افتراضي على الوضع القياسي. ولكن هناك خياران آخران: عزل الصوت والطيف الواسع.آبل تخفي الميزة ضمن مركز التحكميسمح خيار الطيف الواسع للأشخاص الآخرين الموجودين في مكالمتك بسماع المزيد من ضوضاء الخلفية. ولكن خيار عزل الصوت هو الخيار المفيد.وعند تمكين عزل الصوت، يبدأ جهازك بمعالجة الصوت من أجل إزالة ضوضاء الخلفية. ونتيجة لذلك يبدو أنك تمسك هاتفك أمام وجهك حتى عندما لا تكون كذلك.وبالرغم من أن الميزة مفيدة، ولكن هناك مشكلتان بشأن عزل الصوت. وتتمثل المشكلة الأولى في أن الخيار ليس خيارًا عامًا، ونتيجة لذلك يتعين عليك تمكينه في كل تطبيق تستخدمه لإجراء المكالمات. بينما تتمثل المشكلة الثانية في أنه لا يعمل مع كل التطبيقات.وتوفر آبل ميزة عزل الصوت من خلال واجهة برمجة تطبيقات عبر iOS و iPadOS و macOS، ولكن لا يدعمها كل تطبيق.وتدعم تطبيقات واتساب وسناب شات وسلاك وسيجنال وإنستاجرام الميزة، ولكن تيك توك لا يدعمها. كما لا توجد طريقة لتشغيل الميزة بالنسبة لأي تطبيقات داخل المتصفح.ويعني ذلك أن تطبيق Google Meet ومايكروسوفت تيمز لا يدعمانها، إلى جانب عدد قليل من التطبيقات الأخرى. كما لا توجد أوضاع ميكروفون للمكالمات الهاتفية العادية.