من Realme جهاز لوحي جديد قادم في الطريق مع معالج Snapdragon 870 وشاشة 120 هرتز

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صورة الخبر: Realme
Realme

وفقًا لآخر الشائعات، تستعد شركة Realme لإطلاق جهاز لوحي آخر، بعد ان قدمت Realme Pad و Realme Pad Mini. ويُزعم أن هذا الجهاز الجديد سيكون الأعلى في المجموعة، حيث إنه مدعوم بمعالج Snapdragon 870 من كوالكوم.

يُقال ايضًا ان الجهاز سيحتوي على شاشة LCD بدقة QHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، مع بطارية بسعة 8360 مللي أمبير. ووصف نائب رئيس Realme الجهاز اللوحي بأنه الأفضل بالنسبة للأجهزة اللوحية ذات نفس النطاق السعري، لكنه لم يكشف عن السعر.

يُزعم أن الجهاز اللوحي سيصل رسميًا قبل نهاية هذا الشهر في الصين، مع إصدار خاص من Naruto قادم من GT Neo3 150W.

المصدر: بوابه المتميز

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