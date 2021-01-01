تعلن ناسا مواصلة العمل باحترافية مع "روس كوسموس" في شؤون الفضاء

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صورة الخبر: ناسا
ناسا

أعلن رئيس وكالة ناسا، بيل نيلسون، أن التعاون بين الوكالة ومؤسسة "روس كوسموس" الروسية يسير باحترافية بغض النظر عن الأوضاع الدولية.

وحول الموضوع قال نيلسون أثناء اجتماع مع أعضاء الكونغرس الأمريكي: "يمكنني أن أخبركم أننا رأنيا احترافية استثنائية في التعاون من قبل رواد الفضاء الموجودين في المحطة الفضائية الدولية، ونلاحظ هذه العلاقات المهنية في مراكز التحكم بالرحلات الفضائية الموجودة في موسكو وهيوستن أيضا، وفي كيفية التعامل ما بين الأشخاص العاملين في ناسا وروسكوسموس أيضا".

وأضاف "برنامجنا الفضائي هو برنامج دولي .. أنظروا إلى محطة الفضاء الدولية، لقد أنشأناها مع الروس، وعلينا إدارتها مع الروس.. هذه المحطة تضم وحدة أوروبية ووحدة يابانية أيضا.. أنظروا إلى مشروع محطة Gateway المدارية القمرية، يشارك في هذا المشروع أيضا الأوروبيون واليابانيون، ولدينا في هيوستن فريق من رواد الفضاء فيهم رواد إماراتيون.. برنامج الفضاء المدني هو المكان الذي يمكن فيه تحقيق إنجازات دولية غير عادية".

ونوّه نيلسون خلال كلمته إلى أن الولايات المتحدة مستمرة في سباقها الفضائي مع الصين فقال: "لقد تحدثت عن هذا علنا في وقت سابق، نحن في وضع (سباق) فضائي مع الصين، الصين في السنوات الأخيرة حققت إنجازات رائعة في هذا المجال، وأعتقد ان سباقنا معها لن يكون مختلفا كثيرا عن سباقنا الذي كان مع الاتحاد السوفيتي في عالم الفضاء".

المصدر: روسيا اليوم

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