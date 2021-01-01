تسيير ناسا أول رحلة غير مأهولة إلى القمر في أغسطس المقبل

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت ناسا، أن مركبة Orion ستقوم بأول رحلة غير مأهولة إلى مدار القمر في شهر أغسطس المقبل.

وأكد بيل نيلسون خلال جلسة استماع في لجنة التخصيصات بمجلس النواب الأمريكي، على أنه ضمن برنامج Artemis القمري، من المقرر أن تقوم مركبة أوريون الفضائية في شهر أغسطس المقبل، برحلة غير مأهولة إلى مدار حول القمر كجزء من البرنامج القمري.

ويذكر أن ناسا أعلنت في ربيع عام 2019 ، عن مشروع برنامج أرتميس القمري، الذي يتكون من ثلاث مراحل. المرحلة الأولى (Artemis 1) رحلة غير مأهولة لمركبة Orion حول القمر والعودة إلى الأرض. المرحلة الثانية (Artemis 2) هي رحلة مأهولة إلى مدار حول القمر. المرحلة الثالثة للمهمة (Artemis 3)، تخطط ناسا لهبوط رواد الفضاء على القمر ثم إرسالهم إلى المريخ في منتصف الثلاثينيات تقريبًا.

وكما هو معلوم تتغير مواعيد هذه المراحل بسبب صعوبات مختلفة. فقبل فترة كانوا في ناسا يصرون على استمرار إعداد رواد الفضاء للهبوط على القمر عام 2024. ولكن في نهاية العام الماضي، أعلن بيل نيلسون، أن هذا غير ممكن من الناحية التقنية. لذلك يجب تغيير الموعد على الأقل إلى عام 2025 .

المصدر: روسيا اليوم

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