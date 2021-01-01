يعمل الواتساب على إصدار نموذج جديد «قائم على الاشتراك»

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › يعمل الواتساب على إصدار نموذج جديد «قائم على الاشتراك»

صورة الخبر: واتساب
واتساب

تعمل منصة الواتساب WHATSAPP للمراسلة الفورية المملوكة لشركة Meta، على نموذج جديد قائم على الاشتراك لمستخدمي حساب Business.

يطلق على النموذج الجديد اسم WhatsApp Premium، عندما يتم طرح النموذج، قد يطلب من المستخدمين دفع رسوم معينة لمواصلة استخدام ميزات معينة سيوفرها.

ووفقاً لتقرير موقع WABetaInfo ، أن WhatsApp Premium قد يوفر للمستخدمين القدرة على ربط ما يصل إلى 10 حسابات برقم الهاتف المحمول نفسه، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يسمح للمستخدمين بإنشاء ارتباط مخصص لأعمالهم.

يقوم المطورون باختبار الميزة على جميع الأنظمة الأساسية التي يتوفر عليها WhatsApp ، بما في ذلك Android و iOS و Desktop، في حين أن تفاصيل WhatsApp Premium غير معروفة في الوقت الحالي ، يقول التقرير أن النموذج سيكون اختياريًا لحسابات الأعمال.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على يعمل الواتساب على إصدار نموذج جديد «قائم على الاشتراك»

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
52516

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager