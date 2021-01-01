يعمل الواتساب على إصدار نموذج جديد «قائم على الاشتراك»

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تعمل منصة الواتساب WHATSAPP للمراسلة الفورية المملوكة لشركة Meta، على نموذج جديد قائم على الاشتراك لمستخدمي حساب Business.



يطلق على النموذج الجديد اسم WhatsApp Premium، عندما يتم طرح النموذج، قد يطلب من المستخدمين دفع رسوم معينة لمواصلة استخدام ميزات معينة سيوفرها.



ووفقاً لتقرير موقع WABetaInfo ، أن WhatsApp Premium قد يوفر للمستخدمين القدرة على ربط ما يصل إلى 10 حسابات برقم الهاتف المحمول نفسه، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يسمح للمستخدمين بإنشاء ارتباط مخصص لأعمالهم.

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يقوم المطورون باختبار الميزة على جميع الأنظمة الأساسية التي يتوفر عليها WhatsApp ، بما في ذلك Android و iOS و Desktop، في حين أن تفاصيل WhatsApp Premium غير معروفة في الوقت الحالي ، يقول التقرير أن النموذج سيكون اختياريًا لحسابات الأعمال.