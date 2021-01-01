يحقق «جيمس ويب» قفزة هائلة في التصوير الفوتوغرافي للفضاء

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شاركت ناسا صورة شديدة الوضوح لمجرة قريبة ، تم التقاطها بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي الجديد.



للمقارنة ، شاركت أيضًا صورة لنفس المجرة التي تم التقاطها بواسطة تلسكوب Spitzer Space Telescope المتقاعد حاليًا ، والذي تم إطلاقه في عام 2003 وكان أول من قدم صورًا عالية الدقة لكون الأشعة تحت الحمراء القريبة والمتوسطة.



بينما تُظهر صورة Spitzer ضبابية حول سبعة نجوم قريبة تقع في سحابة Magellanic الكبيرة - وهي مجرة ??تابعة للأقمار الصناعية تدور حول درب التبانة - التقطت صورة James Webb النجوم الأمامية بتفاصيل دقيقة.

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كما يكشف عن تفاصيل أكثر دقة مثل السحب الناعمة للغاز بين النجوم ومئات من النجوم والمجرات في الخلفية فيما تسميه ناسا "تفاصيل غير مسبوقة".توضح الصورتان التقدم الهائل في التصوير الفوتوغرافي للفضاء القادر باستخدام تلسكوب جيمس ويب الجديد ، والآن بعد أن أصبحت جميع أدواته العلمية الأربعة في "محاذاة مثالية".قال مايكل ماكلوين ، عالم مشروع تلسكوب جيمس ويب الفضائي في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في ماريلاند: `` يسعدني أن أبلغكم أن محاذاة التلسكوب قد اكتملت بأداء أفضل مما توقعنا ''.أضاف "لقد توصلنا بشكل أساسي إلى محاذاة تلسكوب مثالية، لا يوجد أي تعديل على بصريات التلسكوب من شأنه إجراء تحسينات مادية على أدائنا العلمي".تم إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي بقيمة 10 مليارات دولار في ديسمبر 2021 ومن المتوقع أن يعمل بكامل طاقته بحلول نهاية يونيو 2022.