بـ 12 مليون دولار بيع ديناصور عاش قبل 110 ملايين سنة

أصبحت «دينونيتشوس» Deinonychus واحدة من أكثر الديناصورات شهرة في العالم، بعد إصدار فيلم حديقة الديناصورات "Jurassic Park" عام 1993، وقد اختار المؤلف مايكل كريشتون أن يطلق على الديناصور اسم «فيلوسيرابتور»
والذي كان في الواقع أصغر بكثير من «دينونيتشوس».
واليوم باعت «كريستيز» خبيرة المزادات "هيكتور"، وهي الحفرية الوحيدة المملوكة للقطاع الخاص في العالم، في مزاد مرموق في نيويورك، وتعود للديناصور الذي عاش قبل 110 مليون سنة.
وقالت دار المزادات إن هيكتور التي تتكون من 126 عظمة متحجرة هي أكبر عينة وأكثرها اكتمالا من نوعها تم اكتشافها على الإطلاق - على الرغم من إعادة بناء جزء من هيكلها العظمي ومعظم جمجمتها.
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