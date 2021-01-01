بـ 12 مليون دولار بيع ديناصور عاش قبل 110 ملايين سنة

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صورة الخبر: ديناصور
ديناصور

أصبحت «دينونيتشوس» Deinonychus واحدة من أكثر الديناصورات شهرة في العالم، بعد إصدار فيلم حديقة الديناصورات "Jurassic Park" عام 1993، وقد اختار المؤلف مايكل كريشتون أن يطلق على الديناصور اسم «فيلوسيرابتور»
والذي كان في الواقع أصغر بكثير من «دينونيتشوس».

واليوم باعت «كريستيز» خبيرة المزادات "هيكتور"، وهي الحفرية الوحيدة المملوكة للقطاع الخاص في العالم، في مزاد مرموق في نيويورك، وتعود للديناصور الذي عاش قبل 110 مليون سنة.

وقالت دار المزادات إن هيكتور التي تتكون من 126 عظمة متحجرة هي أكبر عينة وأكثرها اكتمالا من نوعها تم اكتشافها على الإطلاق - على الرغم من إعادة بناء جزء من هيكلها العظمي ومعظم جمجمتها.

وأثارت حرب مزايدات شرسة وقزمت توقعات المثمنين، حيث بيعت مقابل 12.4 مليون دولار (10.2 مليون جنيه إسترليني) - أي أكثر من ضعف المستوى المرتفع المقدر لدار المزادات البالغ 6 ملايين دولار.

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وقد جذبت هذه القطعة الأثرية النادرة بشكل استثنائي انتباه هواة الجمع من جميع أنحاء العالم، حيث تنتمي الغالبية العظمى من حفريات الديناصورات إلى المتاحف.

وأثار اتجاه مبيعات الحفريات باهظة الثمن غضب بعض علماء الحفريات، الذين يخشون أن تضيع العينات في أيدي العلم إذا تم شراؤها من قبل أفراد عاديين بدلا من المؤسسات العامة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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