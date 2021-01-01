تعرف على خسوف القمر وكم مرة سيحدث في 2022



خسوف القمر خسوف القمر

تشهد البلدان الواقعة في نصف الكرة الغربي خسوفًا كليًا للقمر في 16 مايو، حيث ستأتي تقع الأرض بين القمر والشمس.



وفقًا لـ Timeandate، سيكون الحدث السماوي مرئيًا فقط من هذه المواقع في نصف الكرة الغربي - جنوب وغرب آسيا ، وأفريقيا، وأجزاء من المحيط الهندي، وأمريكا الجنوبية بأكملها، ومعظم أمريكا الشمالية، وعدد قليل من الجزر في المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي.



ما هو خسوف القمر و أنواعه؟

قد يعجبك أيضا...

يحدث خسوف القمر عندما تأتي الأرض بين الشمس والقمر وتحجب ضوء الشمس المتساقط على القمر، وهناك نوعان أساسيان من خسوف القمر - الخسوف الجزئي للقمر والخسوف الكلي، وفي الخسوف الجزئ يغطي القمر جزءًا فقط من ظل الأرض مما يجعل الأخير مرئيًا بسهولة، من ناحية أخرى، يحدث الخسوف الكلي للقمر عندما تكون الأرض والشمس على طرفي نقيض تمامًا وكوكبنا يمنع ضوء الشمس تمامًا من الوصول إلى القمر.وفقًا لوكالة ناسا، يظهر القمر باللون الأحمر في بعض حالات الخسوف لأن ضوء الشمس الوحيد المتبقي الذي يصل إلى القمر في تلك النقطة يكون من حول حواف الأرض، وهذا بالضبط ما سيحدث في منتصف شهر مايو، وسيشاهد الراصدون في المناطق المذكورة ما يسمى بـ "قمر الدم".وفقًا لوكالة ناسا، سيستمر الكسوف في التاريخ المذكور لمدة ثلاث ساعات و27 دقيقة، حيث سيخضع القمر للخسوف لمدة ساعة واحدة و 25 دقيقة من الإجمالي الكلي، وهي مرحلة يكون فيها القمر محجوبًا تمامًا بظل الأرض.عدد مرات خسوف القمر وكسوف الشمس في 2022سيكون هناك ما مجموعه أربعة خسوفات في عام 2022 ، اثنان منها كسوفان شمسي واثنان خسوفان للقمر، و سيكون الخسوف القادم هو أول خسوف للقمر وثاني حدث شامل بعد الكسوف الكلي للشمس في 30 أبريل، وسيكون الخسوف الثاني للقمر ، الذي سيحدث في 7 و 8 نوفمبر ، مرة أخرى جزئيًا باستثناء أنه سيكون مرئيًا من الهند، وسيكون هناك أيضًا كسوف ثان للشمس في 25 أكتوبر ، والذي سيكون جزئيًا وعلى عكس الأول الذي سيكون مرئيًا في الهند.