النظارات «الشمسية»الواقع المعزز .. شاشة بحجم السينما في جيبك

قد تبدو فكرة نظارات الواقع المعزز الشمسية التي تعرض على الفور شاشة بحجم السينما أمامك وكأنها مفهوم من أحدث أفلام الخيال العلمي، ولكن من المقرر أن تصبح حقيقة واقعة الأسبوع المقبل، مع إطلاق EE لنظارات Nreal Air في المملكة المتحدة.
وتبدو النظارات المستقبلية وكأنها زوج عادي من النظارات الشمسية من الأمام، ولكن لديها شاشتان OLED مخبأتان خلف العدسات، وعند توصيلها بهاتف ذكي، يمكنها عرض شاشة افتراضية مقاس 201 بوصة "بحجم Imax" على ارتفاع 20 قدما أمام عينيك، مما يسمح لك ببث الأفلام ولعب الألعاب عبر شبكات الجيل الخامس 5G أثناء التنقل.
وقبل إطلاقها في المملكة المتحدة من خلال EE في 20 مايو، حصلت Shivali Best من MailOnline على التدريب العملي على النظارات الذكية التي تبلغ تكلفتها 399.99 جنيها إسترلينيا.
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