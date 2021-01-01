النظارات «الشمسية»الواقع المعزز .. شاشة بحجم السينما في جيبك



الواقع المعزز الواقع المعزز

قد تبدو فكرة نظارات الواقع المعزز الشمسية التي تعرض على الفور شاشة بحجم السينما أمامك وكأنها مفهوم من أحدث أفلام الخيال العلمي، ولكن من المقرر أن تصبح حقيقة واقعة الأسبوع المقبل، مع إطلاق EE لنظارات Nreal Air في المملكة المتحدة.



وتبدو النظارات المستقبلية وكأنها زوج عادي من النظارات الشمسية من الأمام، ولكن لديها شاشتان OLED مخبأتان خلف العدسات، وعند توصيلها بهاتف ذكي، يمكنها عرض شاشة افتراضية مقاس 201 بوصة "بحجم Imax" على ارتفاع 20 قدما أمام عينيك، مما يسمح لك ببث الأفلام ولعب الألعاب عبر شبكات الجيل الخامس 5G أثناء التنقل.



وقبل إطلاقها في المملكة المتحدة من خلال EE في 20 مايو، حصلت Shivali Best من MailOnline على التدريب العملي على النظارات الذكية التي تبلغ تكلفتها 399.99 جنيها إسترلينيا.

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وتتميز النظارات الشمسية بتصميم كلاسيكي يشبه Wayfarer، وعلى الرغم من وجود شاشتين OLED، إلا أنها خفيفة الوزن بشكل مدهش، حيث تزن 79 جراما فقط، فهي تتصل بهاتفك الذكي عبر كابل USB-C أساسي، وتعرض على الفور شاشة ضخمة أمام عينيك مباشرة، مع مكبرات صوت صغيرة في الذراعين تشغل الصوت مباشرة في أذنيك.وأثناء وجودك في وضع الواقع المختلط، يمكنك مشاهدة مقاطع فيديو على يوتيوب YouTube أو تصفح الويب، مع خيار فتح شاشات متعددة في نفس الوقت في كل من الاتجاهين الرأسي أو الأفقي، وللتنقل في هذا الوضع ، يعمل هاتفك الذكي كمؤشر افتراضي.وأثناء توجيه هاتفك الذكي إلى الشاشة الافتراضية أمامك ، يظهر خط ليزر أبيض، ويمكنك النقر فوق الهاتف الذكي "للنقر" على اي تطبيق تريد التفاعل معه.