تطلق مرسيدس حزمة الفورمولا 1 لسيارة AMG GT



مرسيدس مرسيدس

في الذكرى الـ 55 لتأسيس مرسيدس AMG كشفت الشركة عن حزمة رياضية مميزة لسيارتها الأبرز في الوقت الحالي: GT 63 S E Performance F1 Edition.



لا تزال السيارة هي أقوى سيارة إنتاجية في تاريخ AMG، وتحمل السيارة تقنيات قادمة مباشرة من سباقات الفورمولا 1 بشكل اعتيادي، أما مع حزمة F1 Edition فإن التعديلات والتحسينات تقتصر على المظهر فقط. وتوفر السيارة طلاء خارجي رمادي مع لمسات خضراء وحمراء، وتحمل جنوط خفيفة الوزن قياس 21 إنش. وفي الداخل، سيحصل العملاء على مقاعد AMG Performance من جلد النابا الأسود مع خياطة متباينة باللون الأحمر، وعلى أحزمة أمان حمراء بالإضافة لتطعيمات الكربون فايبر وللعتابات المضاءة، وحتى على شعارات خاصة بـ F1 Edition.



تحتفظ السيارة بمحرك V8 ثنائي التيربو سعة 4.0 لتر مع محرك كهربائي مثبت في الخلف، وحزمة بطارية 6.1 كيلوواط-الساعة. وتنتج السيارة قوة 831 حصان وعزم دوران 1400 نيوتن-متر. وتستطيع تحقيق تسارع 0-100 كم/س في 2.9 ثانية والوصول لسرعة قصوى 316 كم/س.