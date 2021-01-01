القبض على الرجل الذي أطلق النار في مدرسة شمال ألمانيا .. فيديو

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أطلاق النار في مدرسة شمال ألمانيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قيل إنه للحظة إلقاء القبض على الرجل الذي أطلق النار في مدرسة في بريمرهافن شمال ألمانيا، مما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص.

ويظهر في الفيديو رجل يجلس على الرصيف دون أن يتم تقييد يده ومن ثم ينبطح أرضا، فيما يمر المارة بجانبه بشكل عادي.

وبعد ذلك تحضر سيارة الشرطة ويترجل منها عدد من العناصر الذين يركضون نحو الرجل، ومن ثم يقومون بتقييد يده.

وأعلنت الشرطة الألمانية، في وقت سابق اليوم الخميس، إصابة شخص بإطلاق نار في مدرسة في بريمرهافن في شمال البلاد، مشيرة إلى أنه تم توقيف المهاجم.

ولم ترد على الفور تفاصيل أخرى عن ملابسات الحادث أو هوية المصاب، فيما تحقيقات الشرطة مستمرة.
https://twitter.com/i/status/1527215551315050498

المصدر: RT

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