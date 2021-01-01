تكشف هوندا عن الجيل السادس من CR-V" الصينية" موديل2023



هوندا هوندا

كشفت هوندا فى الصين عن الجيل السادس الجديد كليا من CR-V 2023 حيث نالت الواجهة الأمامية الحصة الاكبر من التغيير بغطاء محرك أطول ومصابيح أمامية رفيعة LED وشبكة أكبر . كما يوجد في الجزء الجانبي خط أفقي ويظهر بشكل مشابه لـ HR-V الأصغر ، مع شكل متطور لخط النافذة.



السيارة مزودة بمحرك 4 رباعي اسطوانات سعة 1500 سى سى بقوة 190 حصان. دفع كلي (AWD) ويتصل بناقل حركة CVT. وهناك خيار لمحرك سعة 2000 سى سى مع محركات كهربائية مزدوجة.



تحمل السيارة مجموعة عدادات رقمية جديدة وشاشة لمسية للمعلومات والترفيه أكبر ، وستتوفر أنظمة ADAS كجزء من أحدث مجموعات Honda Sensing.

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ومن المتوقع نسخة مهجنة جديدة ستكون الخيار الوحيد في أوروبا ، حيث قامت هوندا بتزويد مجموعتها هناك بالكامل بالاصدارات المهجنة . اما نسخ أمريكا الشمالية فستتوافر بالمحركات العادية والمهجنة .وتعتبر سيارة هوندا CR-V الصينية 2023 متوافقة في الشكل مع النماذج الأولية لأمريكا الشمالية التي ظهرت في صور تجسسية في السابق. وفي الخلف ، تحتفظ CR-V بالمصابيح الخلفية المميزة للسيارة على شكل حرف L والتي تمتد باتجاه جوانب الزجاج الخلفي. كما تم تحديث المصابيح الخلفية لتشبه الموجودة في فولفو XC60 بينما فقدت عناصر الكروم . كما يأتي الصادم الخلفي للفئة التيربو بمخارج عادم مزدوجة .والنسخة الصينية من CR-V تأتي بطول 4703 ملم وعرض 1866 ملم وارتفاع 1680 ملم أو 1690 ملم حسب الفئة. وهذا يجعلها أطول بواقع 80 مم وأعرض 11 مم عن السابق. كما نمت قاعدة العجلات بمقدار 41 ملم إلى 2701 ملم وهو ما يجعل المقصورة أكثر اتساعًا ، وستأتي بخمس مقاعد وسبعة مقاعد.