تستحوذ شل على منطقة امتياز شمال شرق العامرية بالبحر المتوسط



شل شل

وقعت شركة بي جي المحدودة، المملوكة بالكامل لشركة شل بي إل سي، اتفاقية مع شركة إكسون موبيل إيجيبت (أبستريم) ليمتد تقوم بموجبها شركة شل بالاستحواذ بشكل كامل على منطقة امتياز شمال شرق العامرية البحرية في دلتا النيل بالبحر المتوسط والمعروفة باسم المنطقة 3 والتي تديرها إكسون موبيل، ومع استكمال عمليه نقل الملكية ستنتقل إدارة منطقة الامتياز لشركة شل.



أنشطة شركة شل في الاستكشافات البحرية

وتعد إضافة منطقة امتياز شمال شرق العامرية خطوة مهمة ومؤثرة نحو تحقيق استراتيجية النمو فى مصر، ومن جانبه صرح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية بأن: “ عملية الاستحواذ تؤكد على حيوية وتنافسية قطاع النفط والغاز في مصر، خاصة وأن شركة شل لها تاريخ طويل من العمل في قطاع البترول والغاز المصري وتلعب دوراً في تطوير موارد النفط والغاز البحرية في مصر”.



وعلى هامش الاتفاقية أعرب المهندس خالد قاسم رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر عن سعادته بإبرام تلك الاتفاقية المهمة، التي تؤكد التزام شل القوي تجاه مصر.

قد يعجبك أيضا...

وأضاف، أن: “ تلك الاتفاقية تعزز من مركز الشركة في أنشطة الاستكشافات البحرية في مصر، كما تسهم فى دعم استراتيجية الشركة الرامية إلى لعب دور محوري في مجال الغاز في السوق المصرية”.بئر جديد في بداية العام القادموأوضح أن قرب منطقة الامتياز الجديدة من أصول الشركة الحالية ومناطق الاستكشاف الأخرى التي تمتلكها شركة شل في نفس المنطقة سيسهم في تسريع وتيرة طموحات الشركة في المناطق البحرية. وأضاف ان الشركة لديها خطة لحفر أول بئر في المنطقة الجديدة في أوائل عام 2023.وكانت الشركة قد سبق لها أن استحوذت على حقوق تشغيل منطقة امتياز شمال سيدي جابر (المنطقة 4)، ومنطقة شمال الفنار (المنطقة 6) الواقعة غرب دلتا النيل في البحر المتوسط في عام 2020، وذلك بالشراكة مع شركة PICL مصر المحدودة، وقد تم الانتهاء من أعمال المسح السيزمي، وتقوم الشركة حالياً بتحليل البيانات لوضع برنامج الحفر.