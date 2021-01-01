تستحوذ شل على منطقة امتياز شمال شرق العامرية بالبحر المتوسط

آخر الأخبارأخبار السيارات › تستحوذ شل على منطقة امتياز شمال شرق العامرية بالبحر المتوسط

صورة الخبر: شل
شل

وقعت شركة بي جي المحدودة، المملوكة بالكامل لشركة شل بي إل سي، اتفاقية مع شركة إكسون موبيل إيجيبت (أبستريم) ليمتد تقوم بموجبها شركة شل بالاستحواذ بشكل كامل على منطقة امتياز شمال شرق العامرية البحرية في دلتا النيل بالبحر المتوسط والمعروفة باسم المنطقة 3 والتي تديرها إكسون موبيل، ومع استكمال عمليه نقل الملكية ستنتقل إدارة منطقة الامتياز لشركة شل.

أنشطة شركة شل في الاستكشافات البحرية
وتعد إضافة منطقة امتياز شمال شرق العامرية خطوة مهمة ومؤثرة نحو تحقيق استراتيجية النمو فى مصر، ومن جانبه صرح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية بأن: “ عملية الاستحواذ تؤكد على حيوية وتنافسية قطاع النفط والغاز في مصر، خاصة وأن شركة شل لها تاريخ طويل من العمل في قطاع البترول والغاز المصري وتلعب دوراً في تطوير موارد النفط والغاز البحرية في مصر”.

وعلى هامش الاتفاقية أعرب المهندس خالد قاسم رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر عن سعادته بإبرام تلك الاتفاقية المهمة، التي تؤكد التزام شل القوي تجاه مصر.

وأضاف، أن: “ تلك الاتفاقية تعزز من مركز الشركة في أنشطة الاستكشافات البحرية في مصر، كما تسهم فى دعم استراتيجية الشركة الرامية إلى لعب دور محوري في مجال الغاز في السوق المصرية”.

بئر جديد في بداية العام القادم
وأوضح أن قرب منطقة الامتياز الجديدة من أصول الشركة الحالية ومناطق الاستكشاف الأخرى التي تمتلكها شركة شل في نفس المنطقة سيسهم في تسريع وتيرة طموحات الشركة في المناطق البحرية. وأضاف ان الشركة لديها خطة لحفر أول بئر في المنطقة الجديدة في أوائل عام 2023.

وكانت الشركة قد سبق لها أن استحوذت على حقوق تشغيل منطقة امتياز شمال سيدي جابر (المنطقة 4)، ومنطقة شمال الفنار (المنطقة 6) الواقعة غرب دلتا النيل في البحر المتوسط في عام 2020، وذلك بالشراكة مع شركة PICL مصر المحدودة، وقد تم الانتهاء من أعمال المسح السيزمي، وتقوم الشركة حالياً بتحليل البيانات لوضع برنامج الحفر.

المصدر: Egypt Automotive

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تستحوذ شل على منطقة امتياز شمال شرق العامرية بالبحر المتوسط

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
68713

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager