تستحوذ شل على منطقة امتياز شمال شرق العامرية بالبحر المتوسط

وقعت شركة بي جي المحدودة، المملوكة بالكامل لشركة شل بي إل سي، اتفاقية مع شركة إكسون موبيل إيجيبت (أبستريم) ليمتد تقوم بموجبها شركة شل بالاستحواذ بشكل كامل على منطقة امتياز شمال شرق العامرية البحرية في دلتا النيل بالبحر المتوسط والمعروفة باسم المنطقة 3 والتي تديرها إكسون موبيل، ومع استكمال عمليه نقل الملكية ستنتقل إدارة منطقة الامتياز لشركة شل.
أنشطة شركة شل في الاستكشافات البحرية
وتعد إضافة منطقة امتياز شمال شرق العامرية خطوة مهمة ومؤثرة نحو تحقيق استراتيجية النمو فى مصر، ومن جانبه صرح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية بأن: “ عملية الاستحواذ تؤكد على حيوية وتنافسية قطاع النفط والغاز في مصر، خاصة وأن شركة شل لها تاريخ طويل من العمل في قطاع البترول والغاز المصري وتلعب دوراً في تطوير موارد النفط والغاز البحرية في مصر”.
وعلى هامش الاتفاقية أعرب المهندس خالد قاسم رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر عن سعادته بإبرام تلك الاتفاقية المهمة، التي تؤكد التزام شل القوي تجاه مصر.
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