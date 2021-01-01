تستعد شركة (HKF) لإطلاق معرض busworld Istanbul 2022

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تستعد شركة (HKF) لتنظيم المعارض التركية لإطلاق الدورة الحادية عشر من معرض – busworld Istanbul 2022 – المخصص للحافلات وباصات نقل الركاب ومستلزماتها وذلك بالفترة من 26 إلى 28 مايو 2022 بمركز إسطنبول للمعارض (CNR) ، والذى يأتى بالتعاون مع مجموعة (باص وورلد – busworld) العالمية – المنظمة لسلسلة معارض busworld الدولية حول العالم والمتخصصة فى الباصات بأنواعها ومستلزماتها والتى تعد الأكبر عالمياً.



هذا، ويتوقع أن يزيد عدد الشركات المشاركة عن أكثر من 200 شاركة عالمية ، كما يتوقع حضور المعرض أكثر من 20,000 زائر متخصص يمثلون أكثر من 85 دولة من حول العالم .. حيث سيشهد المعرض تقديم العديد من الطرازات الجديدة والمتطورة للباصات والحافلات ، علاوة على عرض العديد من التكنولوجيات المتطورة بهذا المجال.



ويتم التحضير النهائى لدورة المعرض القادمة خلال أقل من شهر متبقى بقاعات 9 ، 10 ، 11 من مركز إسطنبول للمعارض (ifm) مع مشاركة العديد من الأسماء العالمية وخاصة بعد إقرار تطبيق قانون إلزام كافة المصنعين المحليين والمستوردين بتقديم باصات وحافلات بشروط (Euro 6) فى الدولة التركية والتى تهتم بالمحافظة على البيئة من التلوث الجوى والسمعى، بخلاف التوجه المتزايد لتقديم باصات عاملة بالكهرباء التى لا تستهدف فقط السوق المحلية التركية ، بل وأيضاً الأسواق الأوربية والعالمية.

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من ناحية أخرى، يشهد المعرض إستعراض العديد من المحاضرات والندوات التى ستناقش مستقبل هذه الصناعة العالمية الهامة وذلك تحت مظلة (أكاديمية باص وورلد – Busworld Academy) وهو الأمر الذى يساهم بدوره فى تطوير هذا النشاط محلياً بالسوق التركية بصفة خاصة ، وعالمياً بصفة عامة.