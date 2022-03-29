بالسوق المصري ارتفاع أسعار الذهب ..



اسعار الذهب اسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 19 من مايو الجاري، وقفز سعر الجرام بقيمة 17 جنيها، ليعوض الجرام خسائرة بالأمس،و التي بلغت 19 جنيهًا، ويأتي ذلك انعكاسا لتقلبات أسعار المعدن الأصفر عالميا، على مدار عمليات التداول بالبورصة.



ووفقا لـ "Egypt gold price" جاءت الأسعار خلال تعاملات الخميس بالسوق المصري على النحو التالي، عيار 21 نحو 1075 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 921 جنيه للجرام، وعيار 24 نحو 1229جنيه للجرام، وعيار 14 نحو 717 جنيه، وعيار 12 نحو 614 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 8600 جنيهًا، وذلك دون المصنعية.



ويضاف إلى سعر الجرام بمحال الذهب والمجوهرات سعر المصنعية، والتي تختلف من تاجر لآخر، ومن محافظة إلى أخرى، بحسب حجم وشكل كل قطعة ذهبية، وتتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبا من سعر الجرام.

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واستهلت بورصة الذهب العالمية تعاملاتها، اليوم الخميس 19 من مايو الجاري، بانخفاض أسعارالمعدن الأصفر بنسبة 0.06%، وسجل سعر الأوقية 1815 دولارا، وذلك بعد أن اختتم التداول أمس عند سعر 1819 دولار.وتشهد أسواق الذهب حالة من التوتر وعدم الاستقرار بسبب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع نسبة التضخم، إضافة إلى تأثر أسعار المعدن الأصفر بسعر الدولار، وقرارات الفيدرالي بشأن سعر الفائدة.ورغم حالة التوتر التي تشهدها أسواق الذهب العالمية والمحلية يظل المعدن الأصفر ملاذًا آمن ومخزن هام للقيمة يجذب إليه المستثمرين، حيث أنه يعد أفضل وعاء استثماري وأهم مخزن للقيمة.