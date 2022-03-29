انخفاض أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 19 مايو



أسعار الدواجن أسعار الدواجن

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء في السوق المحلية اليوم الخميس 19 مايو 2022 ،وقد سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة 30 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 32 إلى 37 جنيها حسب المنطقة.



كما سجل سعر الفراخ البلدي بالمزرعة 39 جنيها للكيلو، و تراوح سعر المستهلك 43 جنيه للكيلو .



بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 38 جنيها المزرعة و بلغ سعر الكيلو للمستهلك 44 جنيها .

قد يعجبك أيضا...

ومن جانبه قال الدكتور ثروت الزيني عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن فى تصريح خاص" لبوابة أخبار اليوم " أن أسعار الدواجن البيضاء سجلت انخفاض 9 جنيهات للكيلو أى بحوالي 27% لافتاً إلى أن أسباب حدوث هذا الانخفاض يرجع إلى زيادة المعروض بالاسواق مع إنخفاض القوة الشرائية للمواطنين .واوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100% ولايوجد اي دجاج مستورد حاليًا بالاسواق لافتاً إلى أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 مليون عامل و يصل حجم الاستثمارات فيها لحوالي 100 مليار جنيه .وشدد الزينى على ضرورة تفعيل قانون 70 لسنة 2009 الخاص بحظر نقل و بيع وتداول الدواجن الحية بين المحافظات على أن يتم التطبيق مراحل فالمرحلة الأولى تشمل محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية و المرحلة الثانية تطبق على مدن المحافظات و المرحلة الأخيرة على مراكز المحافظات .كما طالب الدكتور ثروت الزيني بضرورة التوسع فى زراعة محصولى الذرة الصفراء وفول الصويا لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والشحن والإعلاف نتيجة للأحداث العالمية خاصة وأن مصر تستورد حوالي 80% من الذرة وفول الصويا المستخدمة فى صناعة علف الدواجن والحيوانات من أوكرانيا والبرازيل و أمريكا والأرجنتين مما يعد مشكلة كبيرة تهدد كثير من صغار المربين بالاستمرار فى الإنتاج .