يتوقع البنك المركزى: 6% نموا اقتصاديا ومستمرون فى التعاون مع صندوق النقد



البنك المركزى البنك المركزى

قال رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن البنك المركزى يدير بنجاح السياسة النقدية فى الوقت الحالى وسط التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية دعمت البنية التحتية والطرق والصوامع الخاصة بحفظ الغلال والقمح بما يدعم قوة مواجهة التحديات الراهنة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية واستمرار تداعيات جائحة كورونا.



وأضاف نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ردًا على سؤال "اليوم السابع" خلال مؤتمر حضره ممثلى مجتمع الأعمال الإنجليزى والبعثة التجارية المصرية التى تزور لندن، أن الحكومة المصرية بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، حيث دعم برنامج الإصلاح قوة الاقتصاد المصرى لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمى، لافتًا إلى أن مصر مستمرة فى التعاون مع صندوق النقد الدولى.



وأكد نائب محافظ البنك المركزى المصرى أن مستهدف التضخم - ارتفاع أسعار السلع والخدمات - كان فى حدود معدل 7% قبل التطورات الأخيرة للأزمة الأوكرانية حيث انخفض تدريجيًا من 33% فى يوليو 2017 بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى، مؤكدًا أن البنك المركزى مستمر فى الإجراءات والأدوات التى تساعد فى كبح جماح التضخم فى مصر والناتج أساسًا عن عوامل خارجية ناتجة عن الأزمات الاقتصادية الدولية.



وأكد نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن مصر حافظت على معدل نمو إيجابى للناتج المحلى الإجمالى على الرغم من جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، متوقعًا أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5 - 6% على المدى المتوسط.



وتعقد البعثة التجارية المصرية عدة لقاءات فى العاصمة البريطانية لندن، فى إطار زيارة تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بمشاركة حشد من الوزراء ورؤساء الشركات والبنوك ورجال الأعمال، حيث تعقد لقاءات موسعة مع مسؤولين ورؤساء شركات بريطانية لدعم الاستثمار والتعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة المتحدة.





ويشارك فى لقاءات البعثة المصرية السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، وجاريث بايلى، السفير البريطانى بالقاهرة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وخالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA ، وأيمن عصام رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية في فودافون مصر ونهى سعد، رئيس قسم الاتصالات الخارجية والإعلام بشركة فودافون مصر وجمال صلاح، العضو المنتدب لشركة POD وحلمى غازى، المدير التنفيذى ورئيس الخدمات المصرفية العالمية لبنك إتش إس بى سى مصر، ونادية لملوم، المدير التنفيذى للجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وحشد من رؤساء ومجالس إدارات شركات تعمل في قطاعات اقتصادية عدة، ولفيف من كبار رجال الأعمال.