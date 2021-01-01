نصائح يجب اتباعها عند شراء ثلاجة جديدة..لو بتجهزى نفسك الأيام دى؟



ثلاجة جديدة ثلاجة جديدة

يشعر البعض بالحيرة عند شراء ثلاجة جديدة، لتوفر أنواع كثيرة ومتعددة، سواء من حيث سعة التخزين وكفاءة الطاقة وحجم الثلاجة ومدى توافقها مع المساحة المتاحة في المطبخ، بالإضافة إلى الأشكال والألوان وأنواع الأبواب والعلامات التجارية، لذا يستعرض" اليوم السابع "بعض النصائح التي تساعد في اختيار ثلاجة مناسبة وفقاً لما ذكره موقع "bajajfinserv" .







أنواع الثلاجات:



أول شىء يجب أن تضعه في اعتبارك عند شراء ثلاجة جديدة هو نوع الثلاجة التي تحتاجها، اعتمادًا على التصميم والهيكل أو موضة الثلاجة حيث يوجد أنواع عديدة من الثلاجات منها:

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ثلاجة ذات باب واحد للثلاجة وفريزر لتبريد مباشر و سعة تخزين صغيرة بمتوسط 165 إلى 280 لترًا.ثلاجات ذات باب مزدوج، حيث يقع الفريزر فوق أرفف تخزين الطعام الرئيسية وتعمل على تبريد الطعام بشكل مباشر خالي من الصقيع وموفرة للطاقة ومصممة بأرفف زجاجية.ثلاجات عمودية، متجاورة تنقسم إلى نصفين عموديًا مع وجود ثلاجة من جانب ومجمد على الجانب الآخر، وتأتي عادة مع ميزات مثل موزعات مياه وصناديق تحكم في درجة الحرارة، وباب شفاف، ومتوسط السعة يتراوح مابين 550 إلى 850 لترًا.نصائح لشراء ثلاجة جديدة:قراءة ملصقات الطاقة الموجودة على الثلاجة قبل الشراء للتأكد من كفاءة الطاقة.البحث عن الثلاجة ذات أرفف شفافة لسهولة تنظيفها وتقليل استخدام الطاقة.البحث عن ثلاجة تناسب حجم المطبخ لكي تستطيع التحرك فيه بسهولة.يفضل اختيار ثلاجة متعددة الأبواب لسهولة الوصول للشيء المراد دون عناء والتسبب فى تشتت الهواء البارد.يفضل شراء ثلاجة كبيرة الحجم بدلاً من شراء أثنين لتقليل تكلفة الشراء واستهلاك الطاقة.