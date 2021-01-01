تعرف متى يفضّل تنظيف الأسنان قبل أم بعد الإفطار؟



تنظيف الأسنان تنظيف الأسنان

يجب تنظيف الأسنان مرتين في اليوم لمدة دقيقتين في كل مرة. هذا ما يوصي به أطباء الأسنان بشكل عام. ووفق استطلاع للرأي، فإن 80 في المائة من الألمان يلتزمون بهذه التوصية.



في المتوسط??، يقوم معظم الألمان بتنظيف أسنانهم لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق. الغالبية (53 في المائة) تنظف أسنانها بعد الإفطار، وحوالي الثلث (39 في المائة) قبل الإفطار وقليل قبل وبعد الإفطار (8 في المائة)، حسب ما أورد الموقع الإلكتروني لصحيفة “برلينر كورير” الألمانية.



من حيث المبدأ، يوصي الخبراء بتنظيف الأسنان بعد الإفطار، ولكن يتعين الانتظار نصف ساعة على الأقل. والسبب في ذلك أن الأحماض في الطعام تهاجم مينا الأسنان.

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عند تنظيف الأسنان مباشرة بعد الأكل، يتم فرك سطح الأسنان، الأمر الذي قد يؤدي لتضررها. “الأحماض تؤدي إلى إطلاق المعادن من سطح الأسنان، التي تصبح خشنة الملمس.التنظيف بعد الأكل مباشرة يؤدي لخطر زوال المعادن نهائياً قبل أن تعود للأسنان مرة أخرى”، يشرح البروفيسور ديتمار أوستيرريتش ، نائب رئيس نقابة أطباء الأسنان الألمان.عند شرب عصير البرتقال على الإفطار أو النبيذ الأحمر على العشاء، فمن الأفضل الانتظار لمدة ساعة قبل تنظيف الأسنان، أو تنظيفها قبل الطعام. لأن الأطعمة الحمضية تهاجم مينا الأسنان، والتي يتم إصلاحها في غضون ساعة عن طريق اللعاب.ومع ذلك، إذا لم يكن لديك وقت في الصباح للانتظار نصف ساعة بعد الإفطار، أو لم تتناول وجبة الإفطار على الإطلاق، فعليك بالطبع التنظيف على أي حال؛ إذ يبقى التنظيف أفضل من عدمه.يوصي الخبراء بشطف فمك بالحليب أو بغسول الفم المحتوي على الفلورايد بعد تناول الأطعمة الحمضية لتعديل الوسط الحمضي بآخر قلوي، ثم التنظيف بالفرشاة بعد انتظار قصير. (وكالات)