بوش الابن يفضح حقيقة ما جرى فى غزو العراق.. فيديو

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بوش الابن


أثار الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش (الابن) تفاعلا واسعا في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عقب زلة لسان وقع فيها حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأسبق خلال كلمة له بـ"معهد بوش"، إن النظام الانتخابي في روسيا هو الذي أدى إلى التصعيد في أوكرانيا، وقال: "الانتخابات الروسية مزيفة.. النتيجة هي غياب المساءلة في روسيا وقرار رجل واحد لشن غزو غير مبرر ووحشي للعراق.. أعني أوكرانيا..".

وتابع بوش مرتبكا وسط ضحكات من الجمهور "والعراق أيضا"، وأضاف في محاولة لتجاوز الموقف المحرج: "أنا عمري 75 عاما".

https://twitter.com/i/status/1527096243821989888

المصدر: youm7

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