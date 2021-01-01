موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة



نهائي دوري أبطال إفريقيا نهائي دوري أبطال إفريقيا



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة ال15 فى تاريخه، والثالثة على التوالي، وجاء تأهل الأهلي على حساب وفاق سطيف الجزائري، بعد الفوز فى القاهرة (4-0)، والتعادل فى الجزائر (2-2) بالدور نصف النهائي.



موعد مباراة الاهلى والوداد المغربى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا



وضرب الأهلي موعدًا أمام الوداد المغربي فى النهائي المقرر إقامته بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء 30 مايو الجاري فى التاسعة مساءاً.

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القناة الناقلة لنهائى دوري ابطال افريقيا بين الاهلى والودادتنقل قناة بى إن سبورت مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا باعتبارها القناة الحاصلة على حقوق بث دوري الأبطال الأفريقى.تاريخ الوداد مع نهائي إفريقيابات الوداد أكثر الأندية المغربية وصولا للمباراة النهائية في دوري الأبطال، حيث رفع رصيده إلى 5 مرات "1992 - 2011 - 2017 - 2019 - 2022".وتقدم على غريمه الرجاء، الذي بلغ النهائي في 4 مناسبات، سنوات "1989 و1997 و1999 و2002".