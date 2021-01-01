موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة ال15 فى تاريخه، والثالثة على التوالي، وجاء تأهل الأهلي على حساب وفاق سطيف الجزائري، بعد الفوز فى القاهرة (4-0)، والتعادل فى الجزائر (2-2) بالدور نصف النهائي.
موعد مباراة الاهلى والوداد المغربى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا
وضرب الأهلي موعدًا أمام الوداد المغربي فى النهائي المقرر إقامته بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء 30 مايو الجاري فى التاسعة مساءاً.
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