موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

آخر الأخباراخبار الرياضة › موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

صورة الخبر: نهائي دوري أبطال إفريقيا
نهائي دوري أبطال إفريقيا


يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة ال15 فى تاريخه، والثالثة على التوالي، وجاء تأهل الأهلي على حساب وفاق سطيف الجزائري، بعد الفوز فى القاهرة (4-0)، والتعادل فى الجزائر (2-2) بالدور نصف النهائي.

موعد مباراة الاهلى والوداد المغربى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا

وضرب الأهلي موعدًا أمام الوداد المغربي فى النهائي المقرر إقامته بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء 30 مايو الجاري فى التاسعة مساءاً.

القناة الناقلة لنهائى دوري ابطال افريقيا بين الاهلى والوداد

تنقل قناة بى إن سبورت مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا باعتبارها القناة الحاصلة على حقوق بث دوري الأبطال الأفريقى.

تاريخ الوداد مع نهائي إفريقيا

بات الوداد أكثر الأندية المغربية وصولا للمباراة النهائية في دوري الأبطال، حيث رفع رصيده إلى 5 مرات "1992 - 2011 - 2017 - 2019 - 2022".
وتقدم على غريمه الرجاء، الذي بلغ النهائي في 4 مناسبات، سنوات "1989 و1997 و1999 و2002".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
89315

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager