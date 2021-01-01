طريقة سهلة لعمل الكبدة البانيه بالبقسماط



الكبدة البانيه بالبقسماط الكبدة البانيه بالبقسماط



تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل كبدة بانيه بالبقسماط، تعتبر الكبدة محبب لدى الكبار وبالأخص الأطفال كما أنها تتميز بإمداد الجسم العديد من الفوائد الصحية.





كبده بانية بالبقسماط



المقادير

½ كيلو كبدة شرايح

دقيق

كمون

ملح وفلفل اسود

بهارات كبدة حسب الرغبة

5 فصوص ثوم

2بيضة

3 ملاعق خل

3 ملاعق عصير ليمون

بقسماط أو فيجيتار

لبن

زيت نباتي

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طريقة التحضيرنحضر حله بها ماء ونضيف الخل حتى تغلي ننزل الكبده بها 3 دقائق للتعقيم وننشلها فورا في بوله لتجهيز التتبيلة.نخلط الثوم والليمون والكمون والملح والفلفل في الكبة ويمكن قرن فلفل حسب الرغبة.يصب الخليط على شرايح الكبدة ونتركها ربع ساعة في التتبيلة .يجهز خليط البيض مع القليل من اللبن و رشة ملح وفلفل وتقطع الشرائح الكبدة بالدقيق أولا ثم في خليط البيض واللبن ثم تغلف بالبقسماط .تحمر شرايح الكبدة في الزيت النباتي لتأخذ اللون الذهبي المميز وتقدم ساخنة مع السلطة الخضراء أو الطحينة.