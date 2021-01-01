تعرف علي سبب طرد سيد عبدالحفيظ أمام البنك الأهلي



سيد عبدالحفيظ سيد عبدالحفيظ



قام أمين عمر حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي، والتي انتهت بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت بالدوري، بطرد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للمارد الأحمر.



وجاء الطرد بسبب حديث سيد عبدالحفيظ لأمين عمر:" أنت بتعمل لحساب مين، ليشهر الحكم الكارت الأحمر لمدير الكرة بالأهلي.



ويغيب سيد عبدالحفيظ عن مباراة الأهلي القادمة أمام انبي بالدوري والتي ستقام يوم السبت المقبل.

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نتائج الأهلي السلبيةوواصل النادي الأهلي نتائجه السلبية على المستوى المحلي بعدما تعادل مع البنك الأهلي سلبيا بدون أهداف على إستاد المقاولون العرب بالجولة التاسعة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.وفشل الأهلي في تحقيق الفوز في الدوري بأخر 4 مباريات حيث تعادل مع طلائع الجيش وسيراميكا وخسر أمام المصري قبل أن يتعادل أمام البنك.ورفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث من 15 مباراة بينما تجمد رصيد البنك عند 25 نقطة في المركز الثامن.وسجل محمود وحيد لاعب النادي الأهلي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 29 في شباك البنك الأهلي ولكن تم إلغاؤه بواسطة حكم الفيديو “فار” خلال اللقاء الفريقين.وكان فريق الأهلي بدأ اللقاء بتشكيل يضم كل من:حراسة المرمى: محمد الشناويخط الدفاع: أيمن اشرف - محمود وحيد - محمد عبدالمنعم - محمد هاني.خط الوسط: رامي ربيعة - محمد مجدي أفشة -أحمد عبدالقادر - طاهر محمد طاهر.خط الهجوم: محمد شريف -بيرسي تاو.وفي المقابل بدأ فريق البنك الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:محمود الزنفلي في حراسة المرمىمحمد دبش - أحمد ياسين - عاصم صلاح - إسحاق يعقوبو - أسامة إبراهيم - احمد سعيد - محمود سيد - محمد هلال - كريم بامبو - ناصر منسي.وجاءت قائمة بدلاء فريق البنك الأهلي علي النحو التالي:أحمد صبحي - أمير مدحت - محمود قاعود - معروف يوسف - محمد لعبة - موسي دياوارا - أسامة فيصل - محمد حامد - محمد بسيوني.أشعة عاجلة على قدم الشناوي بعد إصابته أمام البنك الأهليالأهلي يواصل التعثر محليا ويتعادل مع البنك سلبياويحتل فريق البنك الأهلي، المركز الثامن ضمن جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 25 نقطة بعد تعادله الأخير أمام نظيره طلائع الجيش بهدف لكل منهما.ويأتي الأهلي في المركز الثالث ضمن جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 34 نقطة بعد تعادله الأخير أمام نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما، ومازال لديه 4 مواجهات مؤجلة.