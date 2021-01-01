أسباب زيادة الأملاح والصديد في البول وطرق الوقاية منها



زيادة الأملاح والصديد في البول زيادة الأملاح والصديد في البول



الأملاح عبارة عن زيادة نسبة الصوديوم والبوليك في الدم، والصديد هو عبارة عن خلايا دم بيضاء هوجمت في سبيل مقاومتها للجراثيم وتكون دليل على التهابات في أي جزء من أجزاء الجهاز البولي.



أسباب الأملاح والصديد:

1-الإكثار من تناول الأملاح وزيادة نسبة الصوديوم في الدم.



2-عدم شرب كميات كافية من السوائل وخاصة الماء يوميًا.

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3-التناول المفرط للأدوية وخاصة المسكنات.4-الإسهال والجفاف الشديد مع عدم تعويض كمية السوائل المفقودة.5-الإكثار من شرب المياة الغازية وتناول المخللات.6-الإصابة ببكتيريا المسالك البولية.7-الإهمال في علاج الإلتهابات.أعراض الأملاح والصديد:1-ألم في الكلى ممتد إلى الحالب والمثانة.2-ألم في ظهر المريض من اسفل على الجانبين.3-حرقان في البول وعسر التبول.4-التعرق الشديد.5-ألم في اسفل قدمين المريض.6-ظهور في البول عناصر غير طبيعية مثل رواسب الأملاح.احذر.. أدوية تسبب تحويل لون البول للبرتقاليتعرف على علاج سلس البول.. الأسباب وأعراض الإصابةكيفية الوقاية من الأملاح والصديد:1-شرب المياه باستمرار من 8-12 كوب يوميًا.2-عدم الإفراط في تناول المسكنات.3-التقليل من الأملاح والمخلالات في الأكل.4-عدم شرب المياة الغازية5-تناول الخضروات والسلطات بصفة مستمرة.6-ممارسة الرياضة 30 دقيقة في اليوم على الأقل.