فيديو .. طريقة عمل دجاج الكرانشي في البيت



دجاج الكرانشي دجاج الكرانشي

إذا كنتِ من محبي الأكلات السريعة والوصفات الجديدة لعمل صدور الدجاج المقرمشة، فلا داع لأن تعتمدي على أكل المطاعم والوجبات السريعة فمن خلال برنامج "مبطخ هالة" المذاع على فضائية النهار، تقدم لكي طريقة عمل ساندوتش السوبر كرانشي المقرمش.



مقادير عمل دجاج السوبر كرانشي

صدور فراخ

كيلو دقيق

2 ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة صغيرة من البيكينج باودر

ملح وفلفل أسود

ثوم باودر وبصل باودر

بابريكا وكركم



زنجبيل ومسطردة

و2 بيض

زعتر وبهارات دجاج

وصوص الجبنة وهو عبارة عن نصف كوب من الكريمة وكوب من الجبنة الشيدر

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طريقة عمل كرانشي الدجاجيتم تقطيع قطع البانيه إلى شرائح رقيقة ويتم وضعها بين أكياس شفافة ودق قطع الصدور بالدقاقة، مع الحرص على عدم تمزيق الأكياس، ثم بعد ذلك ضعي الدقيق مع كل التوابل التي تم ذكرها في المقادير وإضافة الزعتر والزنجبيل والتقليب جيدا.ولكي تتابعي بقية الخطوات الخاصة بصناعة الدجاج السوبر كرانشي تابعي الفيديو التالي..youtubeطريقة عمل دجاج الفاهيتافاهيتا الفراخ من الاكلات اللذيذة والسهلة والسريعة ويمكنك تناولها اثناء عمل الدايت بطريقة صحية ولذيذة وبأقل السعرات الحرارية، وبدون اي زيوت أو دهون، فتعرفي معنا على طريقة عمل الفاهيتا فراخ دايت بأقل سعرات حرارية فيما يأتي:مقادير الفاهيتا:نصف كيلو فراخ بانيه2 حبة فلفل رومى ا?خضر وا?حمربصلة متوسطة2 ليمونةتوابل الفاهيتا:ملح وفلفل ا?سود وبابريكا وثوم بودرة وبصل بودرة وشطة وكمون وبشر ليمونة خضراءطريقة عمل الفاهيتا:1- تبلى الدجاج بالتوابل وعصير الليمون جيدًا فى اليوم السابق وقومى بتسخين الوعاء المستخدم جيدًا واستخدمى كمية قليلة من المياة ثم اضيفي شراي?ح الدجاج لمدة 10 دقاي?ق حتى تحمر وتا?خذ لون ذهبى2- اضيفى البصل ا?لى الدجاج وقلبى جيدا ل3 دقاي?ق ا?خرى ثم ا?ضيفى الفلفل الحار ثم الفلفل الا?لوان ورشة ا?خيرة من مزيج توابل الفاهيتا والكسبرة الخضراء وبالهنا والشفا.تقدم بجانب سلطه زبادييحتوي طبق متوسط الحجم منها علي 350 سعر حراريفوائد الفراخيعتبر الدجاج من أغذية السعادة، فهو يحتوي على التربتوفان وهو حمض أميني يزيد مستوى السيروتونين "هرمون السعادة" كما انه يزيد من سرعة الشبع ويحسن الذاكرة والقلب لاحتوائه على فيتامين ب12.والدجاج أيضا مهم كوجبة بعد التمرين لاستشفاء العضلات وتقويتها