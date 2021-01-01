بسبب مستحقاته .. لاعب بيراميدز السابق يلجأ للفيفا

تقدم الأوغندي لومالا عبده مهاجم بيراميدز السابق بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، ضد إدارة النادي مطالبا بالحصول على مستحقاته المالية السابق.
وخص لومالا عبده "الشروق" بتصريحات حول بداية أزمته مع بيراميدز، وتعرضه للكثير من الضغوط من أجل الموافقة على فسخ تعاقده.
وأشار في تصريحاته إلى أنه لقي معاملة غير جيدة على الإطلاق، وإجباره على ترك منزله بالقاهرة الجديدة إلى منزل آخر أقل من حيث المستوى، كما تم حرمانه من المشاركة في التدريبات، لوضع مزيد من الضغوط عليه من أجل القبول بتسوية والرحيل دون الحصول على مستحقاته.
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