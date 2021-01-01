بسبب مستحقاته .. لاعب بيراميدز السابق يلجأ للفيفا

آخر الأخباراخبار الرياضة › بسبب مستحقاته .. لاعب بيراميدز السابق يلجأ للفيفا

صورة الخبر: بيراميدز
بيراميدز


تقدم الأوغندي لومالا عبده مهاجم بيراميدز السابق بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، ضد إدارة النادي مطالبا بالحصول على مستحقاته المالية السابق.

وخص لومالا عبده "الشروق" بتصريحات حول بداية أزمته مع بيراميدز، وتعرضه للكثير من الضغوط من أجل الموافقة على فسخ تعاقده.

وأشار في تصريحاته إلى أنه لقي معاملة غير جيدة على الإطلاق، وإجباره على ترك منزله بالقاهرة الجديدة إلى منزل آخر أقل من حيث المستوى، كما تم حرمانه من المشاركة في التدريبات، لوضع مزيد من الضغوط عليه من أجل القبول بتسوية والرحيل دون الحصول على مستحقاته.

وأضاف اللاعب أنه يحق له الحصول على 420 ألف دولار ولن يتنازل عن تلك المستحقات خاصة في ظل المعاناة التي عاشها في موسمه الأخير.

وتابع: "أنا لاعب صغير السن وأن أترك أسرتي وأكون بمفردي في بلد آخر فهذا تحدٍ يضاف إلى التحديات الأخرى التي عانيتها من سوء معاملة ومطالبتي بالرحيل المجاني".

وواصل: "المشكلة بدأت بالتأخر في صرف راتبي، ثم تواصل الأمر لعدة أشهر حتى نهاية عقدي في يونيه الماضي ما جعلني أرحل تاركا خلفي مستحقات يحق لي الحصول عليها".

وكان لومالا عبده قد انضم إلى بيراميدز قادما من كالمار السويدي في 2019 مقابل 125 ألف دولار في صفقة انتقال حر.
ولعب المهاجم الأوغندي 8 مباريات فقط مع بيراميدز لم يسجل خلالها أي أهداف لكنه صنع هدفاً وحيدا.

المصدر: shorouknews

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بسبب مستحقاته .. لاعب بيراميدز السابق يلجأ للفيفا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
44261

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager