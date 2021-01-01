جامعة القاهرة تعلن جداول امتحانات نهاية العام

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بدأت عدد من كليات جامعة القاهرة فى إعلان جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى، وإتاحة الجداول للطلاب وذلك تمهيدا لانطلاق ماراثون الاختبارات تباعا على مستوى كليات الجامعة.



وقال الدكتور شريف شاهين القائم بعمل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إن الامتحانات الشفوى ستبدأ بالكلية بداية من يوم 23 مايو الجارى، على أن يؤدى الطلاب امتحان مادة التفكير النقدى يوم 30 مايو باعتباره مقرر دراسى ضمن متطلبات التخرج، على أن تنطلق الاختبارات يوم 1 يونيه وحتى 22 يونيه المقبل وتنتهى يوم 27 يونيه بالنسبة لطلاب برامج الساعات المعتمدة.



وأضاف الدكتور شريف شاهين فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن الامتحانات ستجرى فى جميع مبانى الكلية مع 10 مدرجات من مبنى التعليم 2 بالتعليم المفتوح ، مؤكدا التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب.



وتابع عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، أن الاختبارات تعقد بنظام البابل شيت ومدة الامتحان ساعة زمنية واحدة وفاصل زمنى لمدة ساعة لإجراء تعقيم وتطهير للقاعات حيث إن الامتحانات تعقد على 3 فترات على مدار اليوم.



ولفت الدكتور شريف شاهين إلى أن فى حالة ضبط أي طالب فى حالة غش سيتم إحالته إلى لجنة تحقيق ومجلس تأديب.



ومن جانبه قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مجلس الكلية قرر انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى خلال لأسبوع الأول من شهر يونيه وتستمر حتى نهاية الشهر ، مؤكدا أن الامتحانات ستعقد حضوريا بالكلية، مشيرا إلى أن الكلية مستمرة فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



وأضاف الدكتور محمود السعيد فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن الكلية منحت الحق لاستاذ المادة فى آلية عقد الاختبار سواء اختيار من متعدد أو صح وغلط، أو عقدها بنظام الامتحان المقالى وذلك وفقا لطبيعة الدراسة فى المادة .



وأشار عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن ممنوع الدخول بالموبايل داخل لجان الامتحانات باعتباره وسيلة من وسائل الغش، مؤكدا أنه فى حالة ضبط أي حالة غش يتم التعامل معها وفقا للقواعد والتفرقه بين حالات الغش الواضح والشروع فى الغش ويتم إحالة الواقعة حال ضبطها للتحقيق ويصدر المحقق توصية بالاجراء المتبع وغالبا ما تكون حرمان من المادة.



فيما قال الدكتور رضا عبد الوهاب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة، إن الكلية انتهت من وضع جداول الامتحانات والتي من المقرر أن تبدأ يوم 9 يونيه المقبل وتستمر حتى 29 يونيه مشيرا إلى جاهزية الكيلة لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من نهاية العام الجامعى الجارى.

وأكد الدكتور رضا عبد الوهاب فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن جميع الاختبارات بالكلية ستعقد حضوريا على فترتين مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من كورونا.

