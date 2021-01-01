نظام "الأوبن بوك" .. التعليم" تنفى صدور قرار تعميمه بجميع الصفوف الدراسية

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › نظام "الأوبن بوك" .. التعليم" تنفى صدور قرار تعميمه بجميع الصفوف الدراسية

صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم


كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار من وزارة التربية والتعليم بتعميم نظام "الأوبن بوك" في جميع الصفوف الدراسية تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لصدور قرار بتعميم نظام "الأوبن بوك" في جميع الصفوف الدراسية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُوضحةً أن نظام الأوبن بوك المتمثل في "كراسة المفاهيم" المعدة من قبل الوزارة والتي تم اعتمادها كبديل للكتاب الورقي والتابلت، مُطبق فقط على امتحانات المرحلة الثانوية العامة 2022، دون باقي الصفوف الدراسية، وذلك نظراً لطبيعة الأسئلة المستخدمة في هذه المرحلة، حيث تعتمد بشكل أساسي على قياس الفهم ونواتج التعلم، وليس على الحفظ والتلقين.

وفي سياق متصل، تم وضع كراسة المفاهيم من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي؛ لتتضمن أبرز المفاهيم والقوانين والمعادلات بالكتاب المدرسي التي كان يقتضي على الطالب حفظها، حيث أن الهدف الرئيس منها هو استرشاد الطالب بالقوانين والقواعد للوصول إلى الإجابة الصحيحة، دون حفظ، على أن يتم طباعة كراسة المفاهيم مع ورقة الأسئلة الخاصة والبابل شيت، وتسليمها للطلاب في اللجان الامتحانية مع ورقة الأسئلة، لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع الطلاب وتكافؤ الفرص.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على نظام "الأوبن بوك" .. التعليم" تنفى صدور قرار تعميمه بجميع الصفوف الدراسية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
21403

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager