بعد فيديو لرجل يعتدي علي زوجته بسبب المخدرات .. الأمن يتحرك بشكل عاجل



جل يعتدي علي زوجته بسبب المخدرات جل يعتدي علي زوجته بسبب المخدرات



ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على مواطن متهم بالاعتداء على زوجته وإحداث إصابات جسيمة بجسدها، مستخدما عصا خشبية "شومة"، بسبب حاجته لشراء جرعة من المخدرات.



ونشرت إحدى السيدات، تدعى ماري وتبلغ من العمر 37 سنة، مقطع فيديو التقتطه كاميرات المراقبة، حوى على عملية اعتداء عليها من قبل زوجها مدمن المخدرات، كما ادعت.



وقالت السيدة أنها منذ زواجها، وهي في سن الـ16، اكتشفت إدمان زوجها على المخدرات باختلافها، فحاولت مرارًا وتكرارًا إقناعه بالعدول عنها، والإقلاع، فأودعته 8 مصحات خاصة لعلاج الإدمان، لكن بدون فائدة، فإما يعود للإدمان فور خروجه، أو يهرب أثناء علاجه.

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وتابعت ماري أن زوجها يعاني من المزاج السئ طوال الوقت، فيخرج عن شعوره مرات عديدة في اليوم الواحد، يقوم من خلالها بالتعدي عليها بالضرب المبرح، دون سبب يذكر، فحررت فيه عدة محاضر بأقسام الشرطة، ولكن مع تدخل الوسطاء والأقارب كانت تعدل عن قرارها بحبسه، وتتنازل عن شكواها، عله يعود إلى رشده، ولكن بلا جدوى.عن يوم الواقعة قالت السيدة ماري أنها رأت زوجها ممسكا عصا خشبية "شومة"، وانهال بها على رأسها، محدثا بها عدة إصابات متفرقة بالجسد، نقلت على إثرها للمستشفى، وأوضح التقرير الطبي الخاص بالمجنى عليها، إصابتها بجرح قطعي بالرأس تمت خياطته بـ 6 غرز، وجروح متفرقة بالجسد في مناطق الكتف والمعصم والساق، فحررت محضرا بقسم شرطة الشرابية، حمل رقم 3108 جنح، وأصرت على عدم التنازل عنه هذه المرة، حتى ترى زوجها خلف القضبان، وهو ما حدث وتم القبض على المتهم.