ننشر .. اعترافات المتهم بالتحرش داخل معهد القلب

أدلى المتهم بالتحرش بربة منزل حامل تبلغ من العمر 18 عاما، داخل مستشفى معهد القلب الذي يعمل فيه، أثناء إجرائها أشعة للقلب، باعترافات تفصيلية حول الواقعة.
وقال المتهم أمام جهات التحقيق أنه أبلغ المجنى عليها بالتجرد من ملابسها بالمنطقة العلوية لإجراء الأشعة، ولامس مفاتنها، فأثير جنسيًا، فأبلغها بالتجريد من ملابسها السفلية مبررًا عدم إمكانية إجراء الأشعة بسبب أنها حامل.
وأوضحت التحريات الأولية أن السيدة خلعت ملابسها لإجراء الكشف، ولامس المتهم مناطق حساسة في جسدها، وصرخت السيدة في وجهه ليدخل الطبيب، وتكتشف أنه الممرض وليس مسؤولا عن الكشف، وتم تحرير محضر بالواقعة وتمكن رجال الشرطة من ضبطه، واتخذوا الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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