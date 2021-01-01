أحمد مجاهد : ليست مسؤل عن أزمة نهائي دوري الأبطال



أحمد مجاهد أحمد مجاهد



نفى أحمد مجاهد رئيس اللجنة السابقة لإدارة اتحاد الكرة الحديث الذي قاله حسام البدري بأن أسباب تعيين فينجادا مديرا فنيا لاتحاد الكرة كانت وجود "يوروهات زيادة" على حسب وصفه.



وقال مجاهد في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "حديث حسام البدري عن أسباب تعيين فينجادا؟ فينجادا عقده ينتهي يوم 15 مايو الماضي وهو أكمل عقده حتى اليوم الأخير في الاتحاد وسلم تقاريره وحضر مباراة الناشئين بين الأهلي والزمالك منذ 4 أيام وألقى التحية وسافر يوم 16".



واستمر "وقعت معه عقد لمدة عام واحد فقط لأنني كنت سأرحل عن اتحاد الكرة، الناس لا تفهم دور المدير الفني للاتحاد ولكن دوره ليس كدور المدير الفني للمنتخب ولم أكن لأفكر في رحيله لو قدر لي الاستمرار وكنت سأمدد عقده".

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وتابع "إذا نظرنا إلى ناشئين البرتغال في عام 1989 وعام 1991 قد كانوا أبطالا للعالم وكان ذلك تحت قيادة نيلو فينجادا وكارلوس كيروش، ثم أخرجوا جيلا متميزا ضم العديد من اللاعبين مثل لويس فيجو وروي كوستا وكان الفضل يعود إلىهم في ذلك".وأكمل "عندما تفكر في مدير فني لاتحاد الكرة يجب أن تفكر في مدير فني على المستوى التقني يخطط للعديد من الأشياء مثل كيفية العمل في المراحل السنية ويخربنا بما يحدث في العالم ويطور في تلك القطاعات وهو كان دائما ما يتواجد في قطاعات الناشئين سواء مع المنتخبان أو الأندية".وشدد "لم أقل لحسام البدري (عندنا يوروهات زيادة) في حديثي عن أسباب تعيين فينجادا، قد أكون داعبته بالحديث لأشعره بالراحة كي لا يعتقد بأن فينجادا قد أتى ليتولى تدريب المنتخب بدلا منه ولو وكنا نملك يوروهات تكفي فقط للتعاقد مع فينجادا ونريد التخلص منها فلماذا إذا تعاقدنا مع كيروش الذي تقاضى راتبه باليورو أيضا؟ لم أقل لحسام البدري ذلك الكلام نهائيا".وأضاف "الاتحاد الإفريقي "كاف" أرسل خطابا لجميع الاتحادات في القارة يوم يناير يفيد بفتخ باب التقدم لاستضافة البطولات التي ينظمها في 2022 ومن ضمنها نهائي دوري أبطال إفريقيا ونهائي كأس الكونفدرالية وميعاد التقديم كان في نهاية شهر فبراير ولم يكن ذلك في وقت عمل اللجنة السابقة".وأردف "بيراميدز طلب من الاتحاد التقدم بتنظيم نهائي كأس الكونفدرالية وهو ما نفذه الاتحاد ولكن الطلب لم يكتمل لأنه قد قدم بعد نهاية الميعاد المخصص كما أنه كان ينقصه التعهد الحكومي بالموافقة وهو ما وصل منذ فترة بسيطة فذلك ياعني بأنه حتى من تقدم بطلب لم يتم تقديمه للكاف".وتابع "من يتقدم بطلب الاستضافة هو اتحاد الكرة وليس الأندية وعلى سبيل المثال فإن الاتحاد السنغالي قد تقدم بطلب على الرغم من عدم وجود أندية سنغالية في البطولة وكان يجب على اتحاد الكرة أن يتقدم بالطلب ومن المفترض أن يعرض على الأندية أن إمكانية الاستضافة بعد وصول الخطاب".واختار كاف ملعب محمد الخامس لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد يوم 30 مايو المقبل.وتحدث مجاهد عن تصريحات حسين لبيب رئيس الزمالك السابق عن اتفاقه معه على ضغط مباريات الأهلي قائلا: "لم أرى مشكلة في حديثه، لقد عقدنا اجتماعات مع جميع الأندية بما فيها الأهلي، وخلاله تقدم الزمالك بطلب ليتم تأجيل مبارياته ليتساوى مع الأهلي وأخبرناهم بأن الـ 6 جولات الأخيرة سيتم ضغطها لتلعب جميع الفرق في وقت واحد".وأتم "الزمالك لعب بعض المباريات المضغوطة وكذلك الأهلي وتلك الحالة كان من الممكن ان تتحقق خلال الموسم الحالي حال فاز الزمالك في المباريات الماضية والاتفاق الذي يتحدث عنه حسين لبيب هو أن يتم تأجيل مباريات الأهلي على أن يلعب جميع الفرق في نفس التوقيت في الجولات الـ 6 الأخيرة وهو معيار العدالة الطبيعي".وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي بفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي حصل على المركز الثاني.