المديريات التعليمية تحدد موعد التقدم لرياض الأطفال للعام الدراسى المقبل

أعلنت بعض المديريات التعليمية، مواعيد التقدم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2023/2022، بالمدارس الرسمية لغات والرسمية، موضحة أنه يتم التقدم بداية من 1 يونيو وحتى 30 من نفس الشهر، موضحة أنه لا يستثنى أي طفل من موعد التقديم، كما حددت المديريات الأوراق المطلوبة للتقدم:
- شهادة ميلاد مميكنة و3 صور منها وليس شرط أن تكون حديثة .
- صورة بطاقة الأب والأم ، ويجب أن تكون بطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو الكفيل أو من له حق الولاية التعليمية سارية .
- إثبات السكن من إيصال "غاز أو كهرباء أو مياه أو تليفون باسم الأب أو الأم أو عقد إيجار موثق"
- البطاقة الصحية للطفل يتم عملها بالتأمين الصحى.
- صور حديثة للطفل مسجل خلفها بيانات الطفل .
- ملف تقديم من المكتبة مستوفي الدمغات وهى: طابع مهن تعليمية فئة جنيه وطابع مشروعات فئة عشرة جنيهات.
- يتم كتابة البيانات بمعرفة ولى الأمر ويفضل شراء الملف بعد ظهور نتيجة التنسيق وقبول الطفل.
ـ سن التقدم بداية من 4 سنوات وحتى 6 سنوات إلا يوم.
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