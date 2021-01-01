المديريات التعليمية تحدد موعد التقدم لرياض الأطفال للعام الدراسى المقبل



مرحلة رياض الأطفال مرحلة رياض الأطفال

أعلنت بعض المديريات التعليمية، مواعيد التقدم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2023/2022، بالمدارس الرسمية لغات والرسمية، موضحة أنه يتم التقدم بداية من 1 يونيو وحتى 30 من نفس الشهر، موضحة أنه لا يستثنى أي طفل من موعد التقديم، كما حددت المديريات الأوراق المطلوبة للتقدم:



- شهادة ميلاد مميكنة و3 صور منها وليس شرط أن تكون حديثة .



- صورة بطاقة الأب والأم ، ويجب أن تكون بطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو الكفيل أو من له حق الولاية التعليمية سارية .



- إثبات السكن من إيصال "غاز أو كهرباء أو مياه أو تليفون باسم الأب أو الأم أو عقد إيجار موثق"



- البطاقة الصحية للطفل يتم عملها بالتأمين الصحى.



- صور حديثة للطفل مسجل خلفها بيانات الطفل .



- ملف تقديم من المكتبة مستوفي الدمغات وهى: طابع مهن تعليمية فئة جنيه وطابع مشروعات فئة عشرة جنيهات.



- يتم كتابة البيانات بمعرفة ولى الأمر ويفضل شراء الملف بعد ظهور نتيجة التنسيق وقبول الطفل.



ـ سن التقدم بداية من 4 سنوات وحتى 6 سنوات إلا يوم.

