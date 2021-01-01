المديريات التعليمية تحدد موعد التقدم لرياض الأطفال للعام الدراسى المقبل

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مرحلة رياض الأطفال

أعلنت بعض المديريات التعليمية، مواعيد التقدم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2023/2022، بالمدارس الرسمية لغات والرسمية، موضحة أنه يتم التقدم بداية من 1 يونيو وحتى 30 من نفس الشهر، موضحة أنه لا يستثنى أي طفل من موعد التقديم، كما حددت المديريات الأوراق المطلوبة للتقدم:

- شهادة ميلاد مميكنة و3 صور منها وليس شرط أن تكون حديثة .

- صورة بطاقة الأب والأم ، ويجب أن تكون بطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو الكفيل أو من له حق الولاية التعليمية سارية .

- إثبات السكن من إيصال "غاز أو كهرباء أو مياه أو تليفون باسم الأب أو الأم أو عقد إيجار موثق"

- البطاقة الصحية للطفل يتم عملها بالتأمين الصحى.

- صور حديثة للطفل مسجل خلفها بيانات الطفل .

- ملف تقديم من المكتبة مستوفي الدمغات وهى: طابع مهن تعليمية فئة جنيه وطابع مشروعات فئة عشرة جنيهات.

- يتم كتابة البيانات بمعرفة ولى الأمر ويفضل شراء الملف بعد ظهور نتيجة التنسيق وقبول الطفل.

ـ سن التقدم بداية من 4 سنوات وحتى 6 سنوات إلا يوم.

المصدر: youm7

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