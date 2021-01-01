جروبات الغش تتداول أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية لأولى ثانوى



امتحان اللغة الإنجليزية لأولى ثانوى امتحان اللغة الإنجليزية لأولى ثانوى



تداولت جروبات الغش على تطبيق تليجرام أجزاء من امتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوى العام والذى يعقد إلكترونيا فى المدارس، بعد بدء لجنة الامتحان، فيما أوضحت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أنه جار التأكد من مصدر الأسئلة المتداولة ومعرفة ما إذا كانت للامتحان الأصلى أم أسئلة غير حقيقية، مشددة على أنه يتم تحرير محضر غش ضد أى طالب يصور أسئلة أو أجوبة وينشرها على صفحات الغش.



وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الصف الأول الثانوى العام الدخول على منصة الامتحان الإلكترونية لأداء الاختبار فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، فيما أكدت مصادر مسئولة أن هناك عدد كبير من الطلاب تمكنوا من الدخول على المنصة ولا توجد أى مشاكل حتى الآن تواجه الطلاب فى الدخول على سيستم الامتحان.



الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة،ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.



وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

