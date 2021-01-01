الجيش الإسرائيلي يعتقل أحد الشبان الفلسطينين بعد اشتباكات عنيفة (فيديو)

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صورة الخبر: الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي


أفادت مراسلتنا بأن الجيش الإسرائيلي انسحب من مخيم جنين بعد اعتقال أحد الشبان، حيث اقتحم المدينة من عدة محاور وحاصر المخيم وسط انتشار قناصته على أسطح المنازل.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشاب المعتقل هو، أسيد تركمان، الذي قامت القوات الإسرائيلية بمداهمة منزل ذويه، وسط اندلاع مواجهات بين مقاومين فلسطينيين والقوات خلال الاقتحام.

وشنت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عدد من المواطنين، فيما تمت محاصرة مخيم جنين الذي شهد اشتباكات متقطعة مع الجنود الإسرائيليين.

وتمركزت الاعتقالات بمحافظتي الخليل وجنين، واستهدفت بالأساس مجموعة من الأسرى المحررين.

https://arabic.rt.com/world/1355044-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86/

المصدر: RT

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