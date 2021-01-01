تطلق نوكيا أندرويد 12 لأرخص هواتفها Nokia 2.4

أعلنت شركة إتش إم دي العالمية HMD Global المُصنعة للهواتف الذكية أن عدد من هواتف نوكيا Nokia ستحصل على تحديثات نظام تشغيل أندرويد 12 بأطر زمنية محددة وجدير بالذكر أنه أندرويد 12 سيتوفر بأرخص هواتف نوكيا المتوفرة في السوق وهو هاتف نوكيا Nokia 2.4 .
وبحسب موقع phone arena أنه على الرغم من أن شركة HMD Global لم تؤكد على الكثير من المعلومات، لكن بالفعل أقرت بعض تقارير حول حصول الإصدار العالمي من هاتف نوكيا Nokia 2.4 على أحدث نظام تشغيل للأندرويد أندرويد 12 .
وفي أجزاء مختلفة من العالم حيث تم إخطار Nokiamob بشأن توفر التحديث بالهاتف في فرنسا ، كما وضح منتدى نوكيا الرسمي أنه متوفر بباكستان.
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