تطلق نوكيا أندرويد 12 لأرخص هواتفها Nokia 2.4



Nokia 2.4 Nokia 2.4

أعلنت شركة إتش إم دي العالمية HMD Global المُصنعة للهواتف الذكية أن عدد من هواتف نوكيا Nokia ستحصل على تحديثات نظام تشغيل أندرويد 12 بأطر زمنية محددة وجدير بالذكر أنه أندرويد 12 سيتوفر بأرخص هواتف نوكيا المتوفرة في السوق وهو هاتف نوكيا Nokia 2.4 .



وبحسب موقع phone arena أنه على الرغم من أن شركة HMD Global لم تؤكد على الكثير من المعلومات، لكن بالفعل أقرت بعض تقارير حول حصول الإصدار العالمي من هاتف نوكيا Nokia 2.4 على أحدث نظام تشغيل للأندرويد أندرويد 12 .



وفي أجزاء مختلفة من العالم حيث تم إخطار Nokiamob بشأن توفر التحديث بالهاتف في فرنسا ، كما وضح منتدى نوكيا الرسمي أنه متوفر بباكستان.

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وقد تم طرح هاتف نوكيا Nokia 2.4 لأول مرة منذ عامين ويبلغ سعره حوالي 150 دولارًا أي حوالي 2780 جنيه مصري، ويعد تحديث أندرويد 12 كبيرًا جدًا من حيث مساحة التخزين الداخلية التي يشغلها على الهاتف حيث يصل حجمه إلى 1.75 جيجا بايت بالإضافة إنه يتضمن تصحيح الأمان لشهر أبريل 2022ومن المتوقع أن يتم التوسع في طرح تحديث أندرويد 12 ليشمل المزيد من المناطق حول العالم بالرغن من أنه من المحتمل جدًا أن يكون متاحًا الآن في معظم دول العالم، ومن غير المحتمل أن يحصل هاتف نوكيا Nokia 2.4 على تحديث رئيسي آخر مثل أندرويد 13 .