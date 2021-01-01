تؤكد هواوي على خططها لإطلاق Mate Xs 2 وWatch GT3 Pro غداً للأسواق العالمية



Mate Xs 2 وWatch GT3 Pro Mate Xs 2 وWatch GT3 Pro

تعقد العملاق الصيني غداً حدث جديد لإطلاق إصدار الشركة الجديد من الهواتف القابلة للطي Mate Xs 2 للأسواق العالمية مع إصدار هواوي من الساعات الذكية Watch GT3 Pro.



قدمت شركة هواوي إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Mate Xs 2 مؤخراً في السوق الصيني، واليوم تؤكد الشركة بشكل رسمي على خططها لعقد حدث غداً خاص بالأسواق العالمية.



ومن المقرر أن تقدم خلال الحدث هاتف Mate Xs 2، وساعتها الذكية Watch GT3 Pro من بين إعلانات أخرى متوقعة من العملاق الصيني.

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ويتميز هاتف Mate Xs 2 القابل للطي بميزة دعم قلم M Pencil، وإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية 4880 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 66W.من جانب أخر تتميز Watch GT 3 Pro بشاشة AMOLED بحجم 1.6 إنش، وتدعم المستخدم في تتبع أكثر من 100 نشاط رياضي، وتدعم تقنية التخطيط الكهربي للقلب ECG في بعض الأسواق، إلى جانب المميزات الرئيسية الشائعة في الساعات الذكية.يذكر أن التوقعات تشير إلى أن هواوي تخطط لإطلاق سوارة Huawei Band7 الذكية وجهاز MatePad SE اللوحي خلال الحدث أيضاً.