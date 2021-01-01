تؤكد هواوي على خططها لإطلاق Mate Xs 2 وWatch GT3 Pro غداً للأسواق العالمية

تعقد العملاق الصيني غداً حدث جديد لإطلاق إصدار الشركة الجديد من الهواتف القابلة للطي Mate Xs 2 للأسواق العالمية مع إصدار هواوي من الساعات الذكية Watch GT3 Pro.
قدمت شركة هواوي إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Mate Xs 2 مؤخراً في السوق الصيني، واليوم تؤكد الشركة بشكل رسمي على خططها لعقد حدث غداً خاص بالأسواق العالمية.
ومن المقرر أن تقدم خلال الحدث هاتف Mate Xs 2، وساعتها الذكية Watch GT3 Pro من بين إعلانات أخرى متوقعة من العملاق الصيني.
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