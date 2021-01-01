تعلن ASUS عن جهاز الألعاب Flow X16 بتصميم 2 في 1 وشاشة mini-LED صورة المتميز المتميز17 مايو، 2022



Flow X16 Flow X16

أطلقت شركة ASUS اليوم أحدث أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب Flow X16 بتصميم 2 في 1 وشاشة mini-LED ومعدل تحديث 165Hz.



يتميز جهاز ASUS Flow X16 بشاشة mini-LED بجودة عرض QHD، ومعدل تحديث 165Hz، بإستجابة سريعة عند 3 مللي ثانية.



وتدعم الشاشة تدرج لوني من ألوان DCI-P3 بنسبة 100%، كما تدعم سطوع 1100 nit، وتعتيم مركزي في 512 جزء.

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أيضاً تأتي الشاشة بمعايير DisplayHDR 1000 من VESA، ويضم الجهاز سلسلة معالجات Ryzen 6000 الجديدة من AMD، التي تأتي ب8 من أنوية 6900HS، كما يأتي الجهاز بكرت الشاشة RTX Ti الذي أعلن عنه مؤخراً من NVIDIA.كما يضم الجهاز ذاكرة 64 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5، بسرعة 4800 MHz، مع سعة تخزين 2 تيرابايت في سعة PCIe.وفي نطام التبريد يأتي جهاز Flow X16 المتحول 2 في 1 مع “Pulsar” لخفض الحرارة، وأيضاً مروحة إضافية، ومن المقرر وفقاً لشركة Asus أن تدعم هذه المكونات إستقرار حرارة الجهاز.كما يدعم الجهاز بطارية بقدرة 90Wh، ويأتي بتقنية الشحن السريع، أيضاً ينطلق الجهاز بوزن 2.05 كجم، وللإتصال يضم جهاز ASUS Flow X16 منفذ HDMI 2.1 الذي يتيح إتصال جهاز الحاسب بأحدث شاشات التلفاز المميزة بمعدل تحديث 120Hz، ودعم ألعاب بمعدل 120 إطار لكل ثانية على غرار أجهزة PlayStation 5 أو Xbox Series X.وينطلق X16 بمنفذ USB 4.0 الذي يدعم المستخدم كمنفذ DisplayPort 1.4، كما يدعم الجهاز قلم stylus، ويتوافق مع Windows Hello عبر كاميرة بدقة Full HD، ومن المقرر أن يتوفر الجهاز بسعر 1950 دولار، أو سعر 2700 دولار لأعلى نموذج من الجهاز.