تطلق موتورولا هاتف Moto G71s بمعالج Snapdragon 695 في الصين



Moto G71s Moto G71s

أعلنت علامة موتورولا التجارية اليوم في السوق الصيني عن هاتف Moto G71s الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 695، ومعدل تحديث 120HZ وسعر 330 دولار.



يتميز هاتف Moto G71s بشاشة OLED بحجم 6.6 إنش، وجودة عرض FHD بلس، ومعدل تحديث 120HZ، كما تدعم الشاشة تباين 5000,000:1، وتأتي الشاشة بميزة التعتيم DC، ومعايير SGS لحماية العين.



كما يدعم هذا الإصدار معالج Snapdragon 695، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

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وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل والذي يدعم ميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع 121 درجة، ويدعم المستشعر الأخير لقطات macro ويأتي بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يأتي الهاتف بمستشعر سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.كما يدعم الهاتف بعض التقنيات في الكاميرة مثل جودة الصورة، وتسجيل Vlog بمشاهد مزدوجة، مع تصوير بزوايا 105 درجة بكاميرة السيلفي.أيضاً يدعم Moto G71s بطارية بقدرة 5000 mAh، وبقدرة شحن 33W، ويأتي بمكبرات صوتية بتقنية Dolby Atmos، مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12، وواجهة MYUI 3.0، أيضاً يأتي Motorola Moto G71s باثنان من الألوان هما الأبيض والأسود بسعر 252 دولار.