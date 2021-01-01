تكشف Asus عن أجهزة الألعاب ROG Strix Scar 17 وFlow X16



ROG Strix Scar 17 وFlow X16 ROG Strix Scar 17 وFlow X16

كشفت شركة Asus اليوم عن الجيل الجديد من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب التي تشمل جهاز ROG Flow X16 المميز بتصميم متحول 2 و1، إلى جانب جهاز ROG Strix Scar 17، كما أطلقت لعبة Scar Runner.



انطلق جهاز Asus ROG STRIX SCAR 17 المخصص للألعاب اليوم، وهو أعلى إصدار من سلسلة ROG Strix SCAR 2022 التي قدمت في يناير، كما أعلنت Asus عن جهاز ROG Flow X16.



وتتوفر لعبة Scar Runner التي أطلقت اليوم من Asus للتحميل، إلا أن شركة Asus لم تقدم تفاصيل عن موعد توفر أجهزة ROG Strix Scar 17 وROG Flow X16 في الأسواق.

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كما يتميز الإصدار الخاص من ROG Strix SCAR 17 باثنان من الإختيارات في الشاشة، على أن يتوفر النموذج الأول بجودة عرض Full HD بمعدل تحديث 360Hz، بينما يأتي النموذج الثاني بجودة عرض QHD بمعدل تحديث 240Hz.ويدعم الجهاز معالج Intel Core i9-12950HX، مع كرت شاشة NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti، أو كرت شاشة GeForce RTX 3070 Ti.وللتبريد تقدم Asus الجهاز بميزة التبريد المعدني السائل للمعالج وكرت الشاشة، لدعم خفض الحرارة حتى 15 درجة، إلى جانب تبريد بخار مخصص، والتي تدعم تبريد 48.8 % من اللوحة الأم، كما يتضمن الجهاز عدد 4 من غرف التبريد بسماكة 0.1 مم، إلى جانب مراوح بتصميم مقوس.وللإتصال يضم ROG Strix Scar 17 اثنان من منافذ USB 3.2 Gen 2 فئة C، واثنان من منافذ USB 3.2 Gen 1 Type-A، ومنفذ 2.5G LAN RJ45، و HDMI 2.1، مع مدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم تقنية Wi-Fi 6E.جهاز ROG Flow X16 يتوفر أيضاً باثنان من النماذج التي تختلف في الشاشة، حيث يأتي النموذج الأول بحجم 16 إنش في شاشة Mini-LED بجودة عرض QHD ومعدل تحديث 165Hz، ودعم لتقنية HDR.بينما يأتي النموذج الثاني بحجم 16 إنش في شاشة IPS بجودة QHD ومعدل تحديث 165Hz، ويدعم الجهاز خاصية اللمس في الشاشة التي تأتي بطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla،ويدعم هذا الإصدار معالج AMD Ryzen 9 6900HS، أو AMD Ryzen 7 6800HS، وكرت شاشة NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti، أو GeForce RTX 3060، أو GeForce RTX 3050 Ti.كما يضم ذاكرة عشوائية 64 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5، بسرعة 4800MHz، مع سعة تخزين 2 تيرابايت في سعة PCIe Gen 4 SSD، كما يضم الجهاز بطارية بقدرة 90Wh.وفي نظام التبريد يأتي جهاز ROG Flow X16 بتقنية Frost Force التي تعمل على توجيه من خلال فتحات التهوية في هيكل الجهاز، كما يأتي الجهاز بعدد ثلاثة من المراوح بضوضاء أقل.أيضاً يتضمن نظام التبريد Pulsar Heatsink نحاسية بسماكة 0.1 مم، ومساحة 110902 مم مربع، وللإتصال يضم الجهاز منفذ USB 3.2 Gen 2 فئة C، واثنان من منافذ USB 3.2 Gen2 فئة A، ومنفذ HDMI 2.0b، مع مدخل 3.5مم للسماعات.